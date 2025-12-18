　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批賴清德不副署想君主立憲　國民黨撂話：反制作為準備好會出手

▲國民黨記者會痛批賴清德想搞君主立憲。（圖／國民黨提供）

▲國民黨記者會痛批賴清德想搞君主立憲。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，國民黨今（18日）召開「『清德宗』變法—君主立憲」記者會質疑，賴清德總統與行政院長卓榮泰唱了違法、違憲雙簧，難道「清德宗」的賴清德想要君主立憲嗎？至於民眾黨主席黃國昌日前稱，已與國民黨主席鄭麗文討論反制作為，被問到藍白是否可能走上街頭？國民黨發言人江怡臻回應，國民黨會謀定而後動，準備好就會出手。

記者會上律師葉慶元表示，賴總統拒絕公布財劃法是違憲的；卓榮泰於覆議失敗後，仍拒絕接受立法院多數民意通過之法律，也是違憲的；憲法法庭停擺，是因賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提出公正法律人士出任大法官；NCC停擺，也因賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提名中立人士出任媒體最高的監管機關。

葉慶元說，如果國家元首可自己決定什麼法律公布，什麼法律不公布，這不叫民主國家，這叫帝制。清朝光緒皇帝頒布「欽定憲法大綱」的「君上大權」，「君上神聖尊嚴，不可侵犯」，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行。這不就是現在賴清德想的事嗎？他批，連1908年滿清的知識分子都拒絕接受這樣的憲法，滿清只能另外頒佈1911「憲法重大信條十九條」，放棄國家元首的法律審核權。賴總統及民進黨支持者的憲政理念，比117年前滿清知識分子還不如。

江怡臻諷刺，「不副署、不公布、不執行」是民進黨的三不政策，全是賴總統兼黨主席一個人的操控，不副署與倒閣沒有任何關係，民進黨卻混為一談，實在為卓榮泰感到委屈，遇到「政治渣男」賴清德，還要幫這位「民主刺客」葬送台灣好不容易得來的民主。

江怡臻認為，民進黨希望倒閣後，再使用司法、行政資源手段，確保民進黨完全執政；若沒有，再次罷免、再次不副署，直到民進黨選贏為止。同時，民進黨就是要全綠的大法官，直到立法院修出民進黨想要的法律。台灣民主已進入ICU，大家必須覺醒，2026、2028用選票換下民進黨，否則賴清德會繼續剝奪中華民國引以為傲的民主與自由。

台北大學公行系教授劉嘉薇則強調，行政院不副署是不應該發生、也不可以發生。根據「憲法增修條文」，「覆議時，如經全體立法委員二分之一決議維持原案，行政院長應即接受該決議」，規定得非常清楚。財劃法覆議被否決，行政院長應該接受這項決議，已經沒有空間，應該要執行這項通過的法律案。

12/16 全台詐欺最新數據

相關新聞

獨裁時代來臨、大罷免2.0？　賴卓體制創下前無古人的憲政惡例

獨裁時代來臨、大罷免2.0？　賴卓體制創下前無古人的憲政惡例

2025年12月15日行政院長卓榮泰以立法院修法削弱中央財政、加劇排擠政府推動重要民生政策，為維護憲法賦予之預算編列權等理由，『史無前例』的援引中華民國憲法第37條之規定，『不副署』由立法院三讀修正通過之『財政收支劃分法修正案』，進而讓執政黨民進黨以及賴清德總統可以鑽巧門，順勢以行政院長未副署為理由，進而不公布立法院三讀通過之條文，使得立法院三讀修正通過之法律案無法生效，創下首例中華民國憲政史上的憲政惡例，形同以行政權架空司法權，等於正式宣告行政權獨裁的時代來臨，中華民國的民主體制將不復存在！

黃國昌要監院彈劾卓榮泰　綠黨團酸：怕重選團滅？

黃國昌要監院彈劾卓榮泰　綠黨團酸：怕重選團滅？

徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長！　盼爭取國民黨初選提名

徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長！　盼爭取國民黨初選提名

沈富雄反對不副署：1人推翻國會連川普都不敢　賴清德賭輸2028就沒了

沈富雄反對不副署：1人推翻國會連川普都不敢　賴清德賭輸2028就沒了

高虹安改輕判6月關鍵是立院一認定　她曝：將開啟潘朵拉盒子

高虹安改輕判6月關鍵是立院一認定　她曝：將開啟潘朵拉盒子

國民黨民進黨賴清德卓榮泰財劃法

