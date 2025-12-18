黃國昌要監院彈劾卓榮泰　綠黨團酸：不敢面對解散國會、怕重選團滅

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18日）在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，針對行政院長卓榮泰不副署財劃法移請監院彈劾。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱大酸荒謬、可笑、荒唐，黃國昌居然想透過他口口聲聲說要廢除的監院，去彈劾行政院長卓榮泰，證明黃國昌不敢面對不信任案通過後，民眾黨會團滅，「因為他們對於接下來可能的解散國會、重新大選毫無信心」。

立法院司法及法制委員會今（18日）邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇在會中提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌還預告，民眾黨團之後會正式在院會提出彈劾案，彈劾總統賴清德，該提案藍白挾人數多數通過。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱在黨團記者會大酸荒唐、荒謬，主張廢除監察院、去年砍掉監察院97%預算的黃國昌居然在司法及法制委員會提案，要求將卓榮泰移送監察院彈劾，「真的是可笑啊、可笑！」口口聲聲要廢除監察院、大砍監察院預算的民眾黨黃國昌，居然要司法及法制委員會做成決議，將卓榮泰移送監察院彈劾。

鍾佳濱諷刺，擺明在憲法中，作為立法院立法委員，本來就可以對於行政院長提起不信任的投票。捨不信任投票而不由，想要透過一個他要廢止的監察院，去彈劾行政院的官員、行政院院長，只證明他不敢面對當不信任案通過後，可能民眾黨會團滅，因為他們對於接下來可能的解散國會、重新大選毫無信心。