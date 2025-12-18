　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長！　盼爭取國民黨初選提名

▲▼ 立委徐欣瑩。（圖／記者黃國霖攝）

▲立委徐欣瑩。（圖／記者黃國霖攝）

記者崔至雲／台北報導

2026新竹縣長選戰，國民黨現任副縣長陳見賢、藍委林思銘已宣布參選，同黨立委徐欣瑩今（18日）早上透過臉書等，正式宣布參選2026年新竹縣長，喊話，她將爭取國民黨的縣長初選提名，也願遵守黨中央選舉規則，在公平公正公開的機制下，全力爭取黨內初選勝利。守住新竹縣，讓新竹縣再贏，她責無旁貸。

徐欣瑩表示，值此歲末年初之際，她要非常感謝許多的鄉親好朋友、政壇前輩及各級民意代表菁英們，在過去這段時間的鼓勵、關心以及不斷勸進，讓她備感溫馨，深感對新竹縣有一份責任。新竹，是台灣最純樸最溫暖的城市，也是最科技最國際的地方。大家都知道，她是交通大學的衛星測量博士。所有的太空人都說，從天空往下看，才是地球最美的視角；但她想說，當我們從整個台灣的高度和視野來看，才知道新竹縣的人文與科技有多麼重要。

「給每個鄉鎮都有更新更好的新建設，有多重要！給新竹縣一個更前瞻、更美麗的願景，有多重要！」，徐欣瑩表示，從城市治理、環境永續到生活樣貌，AI時代正在進行典範轉移。在這樣的關鍵時刻，用AI高科技治理，幫新竹縣創造更便捷的智慧交通、更優質的生活環境、更符合時代的新學校教育，更有產值的就業市場。讓我們用AI智能與資源整合，幫新竹縣創造更安全宜居、更便利、更多醫療養生資源、更自在逍遙的長健之鄉。

徐欣瑩再說，她從兩屆議員到兩屆立委、到三年前擔任楊文科縣長的競選副主任委員，她從幼時在家門巷口跑來跑去，到今天在新竹縣的一市三鎮九鄉跑來跑去，從爭取新竹縣政府第一個交通專責單位設立、成立交通安全控制中心、全縣第一個 小學英語村設立及學校周邊行人保護時相、重視教育爭取教育經費超過20億、首推「大學生校園服務隊」免費服務中小學生、爭取水土保持農路整修經費超過9.3億、爭取河岸河川整治經費超過12億、打造便利交通網爭取交通建設經費超過74億、爭取偏遠地區30年無自來水 完成接管經費超過3億、急重症醫學中心 的設立、爭取長者婦女小孩各項福利、環境守護捍衛正義。

「這裡就是我的家鄉，對自己的家鄉，所有努力都令我感覺開心與踏實」，徐欣瑩說，「這是改革的世代，也是AI科技的時代」，她參與地方縣政二十多個寒暑，深受民眾的支持與鼓勵，對於未來新竹縣的建設與發展深具信心，也決定義無反顧站出來回應民眾的期許與期待。

徐欣瑩說，她今天正式宣布參選新竹縣長，爭取中國國民黨的縣長初選提名，也願遵守黨中央選舉規則，在公平公正公開的機制下，全力爭取黨內初選勝利。守住新竹縣，讓新竹縣再贏，她責無旁貸。

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

