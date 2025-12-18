沈富雄反對不副署：1人推翻國會連川普都不敢　賴清德賭輸2028就沒了

▲賴清德、卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德15日發表錄影談話，支持行政院卓榮泰院長決定不予副署《財政收支劃分法》。對此，前立委沈富雄17日表示，卓榮泰跟賴清德，若推翻整個國會決議，那要國會幹嘛？如果讓他們得逞，台灣就不是民主國家，一個人推翻一個國會，連川普都不敢。他示警，大罷免的時候會想到32比0嗎？所以賴清德不要賭，如果再輸一次，不是不好看，是「2028就沒了」。

沈富雄於節目《下班瀚你聊》表示，藍白在國會鬧個不停、要走上街頭，要讓卓榮泰做不下去，但是沒有講倒閣？因為這個就是現在綠營一天到晚叫的，但是國民黨再笨也沒那麼笨，倒閣的結果可以解散113個立委，國會議員剛剛經過大罷免，等於重選一次，現在倒閣又要重選，他們是不會接受的。

沈富雄認為，所以閣揆應即接受決議，沒有第二個空間，有兩個講話非常鏗鏘有力的人，一個是前立委林濁水，認為卓榮泰形同太上總統、玩憲法玩到無法無天，第二個是民進黨立院黨團總召柯建銘，議事太純熟了，也說這個沒有空間，除了接受以外沒有空間，這兩人都認為沒有空間，那還有什麼空間？

沈富雄指出，中華民國是憲政國家，是代議士民主的憲法，為國家立國之本的國家，卓榮泰跟賴清德兩個人，其實是「一個人」，如果賴清德沒有點頭，卓榮泰敢做這種事？他們兩人講好了，有8個字形容他們「哼哈二將，沆瀣一氣」。

沈富雄直言，卓榮泰跟賴清德若推翻了整個國會的決議，那要國會幹嘛？所以他們兩個人只要認為不適當、不妥當，就說不要了，國會就白開了。

沈富雄提到，當然國會很多決議是大逆不道，總統跟行政院長沒有辦法說不要，不是國會就危害國家了嗎？但其實不會這樣，再爛的法律都沒有那麼爛，惡法亦法，如果是一個少數政府，賴清德現在堅持這樣，這是很嚴重的，如果大家讓賴得逞，台灣就不是民主國家，因為一個人可以推翻一個國會，連川普都不敢。

被問到「事情繼續發展，賴清德、卓榮泰會受傷重，還是藍白會受傷重」？沈富雄表示，這要看他們做了這件大逆不道的事情以後，社會怎麼反應，還有國會的反對力量，如果老百姓說沒關係、習慣了，藍白兩個政黨也沒有作為，只是嘴巴講一講，沒有什麼具體的行動，那賴清德跟卓榮泰就沒有什麼傷害，藍白兩個政黨就完了。

沈富雄說，賴清德跟卓榮泰推翻了民主政治、代議士的議會政治，剩下的就是街頭運動，國民黨很多委員認為現在還是要通過很多民生法案，讓民進黨覺得無話可說，不得不副署，但自己認為不可，這樣就讓卓榮泰洗白了。主持人黃暐瀚解釋，大老的意思從現在開始不要有一條法案送去行政院副署，什麼都不要弄就是卡死。

沈富雄提到，停止繼續砍年改、砍退休金，現在民調好像過半同意，但這是一個惡法，這個法案照藍白的決議案，會使國家國庫虧空的錢越來越大，如果不貼補很快就破產，讓民進黨費了好大功夫才完成的軍公教年改，完全付諸流水，所以是惡法。

沈富雄表示，可以理解民進黨認為怎麼能讓它過關，但合理的做法，惡法亦法，應該忍耐執行到2028，過程中國庫如何受到傷害，好好解釋給人民聽，到了2028大選的時候讓人民曉得程度是怎樣，讓國民黨在大選中全敗，但現在民進黨等不及這兩年，所以不幹就是擺著，但這樣可以嗎？

沈富雄認為，兩年不會是大災難，兩年後執政了、多數了再提出把它修回去，這是正路、正道，但是民進黨對走這條路，第一沒有耐心、第二沒有把握，哪有把握2028又是自己連任，所以變成這樣一團糟。

沈富雄直言，如果被民進黨這樣混過去了，那台灣就是一個無法無天的非民主制度的國家，這個責任是在社會大眾太縱容了，還有在野黨一天到晚在叫沒有好效果，但自己對台灣主流社會相當有信心，不至於走到那一步。

沈富雄強調，大罷免的時候會想到32比0嗎？投票前夕民進黨不是信心滿滿嗎？所以賴清德不要賭，這次如果再輸一次，不是不好看，是「2028就沒了」。

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）