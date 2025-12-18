高虹安挺過罷免、官司「連任吃無敵星星」？　侯漢廷示警1隱憂

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

新竹市長高虹安助理費案二審出現大逆轉，貪污部分獲無罪，新竹市政府向內政部申請復職獲准，高虹安今（18日）重返新竹市政府上班。對此，北市議員侯漢廷表示，在新竹這一局，高虹安法律宣判無罪、政治上透過大罷免被大家接受，當然吃了一顆無敵星星，面對連任在沒有太大跟障礙。他也示警，比較擔心的是，很可能出現選民認為太穩了，反而降低投票意願，過去2010年朱立倫曾因此變成險勝，所以支持者明年一定要踴躍投票。

侯漢廷接受節目《千秋萬事》專訪表示，內政部一開始的回函跟第二次的對外公告是有落差的，第一時間內政部的回說「申請就會復職」，可是到後面，內政部的感覺好像是認為有可以斟酌、拿捏審核的餘地，所以當時媒體圈、政論圈還在討論，內政部該不會不核可、拖延時間，如果內政部真的卡關，不論是技術性的延遲或者是否決，真的太難看。

侯漢廷表示，很可能重現林智堅當年的一屍五命，封殺一個高虹安不讓她復職，可能導致民進黨大敗，後來內政部還是讓高虹安順利復職，可以想見的是在新竹這個地方藍白合更加緊密，國民黨全力支持高虹安爭取連任。

侯漢廷認為，也因為高虹安挺過大罷免，這個大罷免是雙重含義的，一個是政治意義、一個是法律意義，政治意義上，高虹安大罷免一戰的得票比當初市長選舉得票高，不同意罷免多了3萬多票，表示新竹人都全力支持高虹安，不論藍的白的都全力支持，當時民進黨曾想挑撥離間，要國民黨罷免高虹安，罷掉派人參選，但這招沒有成功，而且實際上高虹安被罷掉，就是民進黨派代理市長。

侯漢廷強調，所以在新竹這一局，高虹安法律被宣判無罪、政治上透過大罷免被大家接受，當然就吃了一顆無敵星星，面對連任，在沒有太大的競爭跟障礙。

侯漢廷指出，目前北台灣的情況，台北蔣萬安、新北李四川、桃園張善政、新竹高虹安，對於在野黨相對樂觀，為北台灣選局打下很扎實的氣勢，不過這是講好聽的。

侯漢廷也提到隱憂，比較擔心的是，因為外界感覺太容易連任了，不論是蔣萬安或者高虹安，很可能會出現的狀況是選民認為太穩了，反而降低了投票意願。

侯漢廷強調，過去2010年朱立倫選新北市長，當時也被認為太穩了不需要去投，結果那年朱立倫險勝游錫堃，大概只贏了幾萬票。所以所有支持蔣萬安、高虹安的市民明年都一定要踴躍投票。

▼侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）