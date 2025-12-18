　
社會 社會焦點 保障人權

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄三民區中華三、建國三路口今（18）日發生一起死亡車禍，77歲潘姓婦人駕車載著友人到三鳳中街採買東西，潘女疑似頭暈，整輛車突然逆向暴衝到對向車道，將對向車道的機車騎士母子撞成「夾心餅乾」，造成丁女送醫搶救不治，兒子受傷。現在另一角度的監視器恐怖畫面也曝光，潘婦原本在對向停車，疑似前後倒退停不進車格，隨後車子突然加速暴衝到對向車道，撞上騎機車的母子，場面十分驚悚。

▲▼三民車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼潘姓婦人駕車逆向（紅圈處）暴衝撞上騎機車的一對母子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起車禍發生在今日上午9時44分，家住屏東潮州旳77歲潘姓婦人，早上開車載著友人到三鳳中街採買東西，根據曝光監視器畫面，潘女疑似頭暈，整輛車突然逆向暴衝，先是撞上對向車道的機車騎士母子，隨後再推撞上路旁另一輛汽車，導致母子被撞成「夾心餅乾」。

▲▼三民車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，丁女當時騎機車載著21歲兒子要去學校，未料途中竟遇死劫，遭撞後當場失去生命跡象，送醫不治，而兒子同樣受傷，但意識清醒送醫，丁女丈夫接獲噩耗後已悲痛趕往醫院。

▲▼恐怖夾殺畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子變夾心」 　遭移送不發一語 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼恐怖夾殺畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子變夾心」。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而肇事駕駛潘女在案發後，被帶往派出所製作筆錄並移送偵辦，酒測值為0，初步肇因研判為潘女未依規定駛入來車道，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。潘女被移送時，面對在場媒體發問「為什麼暴衝」、「知道被撞騎士不治了嗎？」低頭不發一語。

▲▼恐怖夾殺畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子變夾心」 　遭移送不發一語 。（圖／記者陳宏瑞攝）

目擊者還原當時恐怖現場說，他先是聽到碰很大聲，就看見一輛汽車突然往他的方向暴衝，他趕緊加快速度閃過，但在他後方的機車母子檔來不及閃避就被撞上，衝撞推擠力道相當大，撞到機車整個都變形。

目擊者痛批，肇事駕駛下來的時候說她頭暈，他氣炸痛罵頭暈就不要開車，應該馬上熄火，把車鑰匙拔掉，這都是牽拖的詞彙，害得母子檔都躺在醫院，他完全不能接受。

12/16 全台詐欺最新數據

高雄發生驚悚車禍！今（18）日上午在中華三、建國三路口，77歲婦人駕車不明原因逆向暴衝到對向車道，先是撞上路旁的機車騎士母子後，再撞上路旁另一輛轎車，導致母子變成「夾心餅乾」，其中媽媽當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

