地方 地方焦點

桃園新住民Podcast成果發表會　60學員以聲音紀錄生命故事

▲桃園新住民Podcast成果發表會

▲桃園新住民Podcast成果發表會。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府婦幼發展局13日假平鎮義民社福館，舉行「桃園新世界，就在你耳邊—新住民 Podcast成果發表會」。來自越南、印尼、泰國、馬來西亞及中國等各國逾60名新住民、新二代學員完成培力，累積超過36集 Podcast節目及645分鐘創作內容，以聲音紀錄文化、講述生命故事，呈現課程成果。

婦幼局局長杜慈容表示，新住民已是桃園重要文化力量，而 Podcast更提供跨越語言與地域的媒介，讓更多人看見文化底蘊與生命故事。她肯定學員的勇敢與創作能量，也期盼未來能看見更多作品持續誕生：「從聲音裡看見文化、看見生命，是這項計畫最珍貴的價值。」

▲桃園新住民Podcast成果發表會

▲桃園新住民Podcast成果發表會。（圖／婦幼局提供）

本次培訓計畫邀請輔仁大學劉香蘭教授團隊規劃8堂完整課程，內容涵蓋節目企劃、故事敘事、聲音表達、錄音剪輯、影像製作與自媒體經營等核心能力。不僅傳授技術，更強調文化觀點與內在敘事，協助學員將生活、家庭、遷徙經驗化作節目內容，培養獨立創作能力，並在媒體環境中具備自信表達。

成果發表會以年度回顧影片揭開序幕，呈現學員課堂投入、主題思考與聲音表現的進步軌跡。現場依創意呈現、跨文化交流與敘事深度三大指標，頒發九項特色精神獎座，鼓勵每位學員的努力與突破。

在分享階段，多位學員以真誠言語述說成長與收穫。其中來自泰國的學員表示：剛參加課程時，我很害怕自己的中文不夠好，但在節目裡我決定用自己的母語講文化故事。沒想到這樣反而讓我更有力量，也更相信，文化不需要同化，而是能被聽見和理解。另一名越南籍學員也提到：這是我第一次聽見自己的聲音在公開平台上播放。原來我的故事也可以被重視，我希望能持續把在台灣的生活與家庭故事記錄下來，未來讓孩子回頭聽見屬於媽媽的聲音。

12/12 全台詐欺最新數據

桃園婦幼局新住民Podcast成果發表會

