　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

冬至feat.聖誕節　南投新住民和弱勢家庭親子體驗耶誕造型湯圓DIY

▲「湯圓暖心・聖誕送愛」活動結合冬至聖誕、陪伴新住民與家庭照顧者度過暖心歲末。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供，下同）

▲「湯圓暖心・聖誕送愛」活動結合冬至聖誕、陪伴新住民與家庭照顧者度過暖心歲末。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆冬至和西洋聖誕節將屆，南投縣新媳婦關懷協會日前舉辦「湯圓暖心・聖誕送愛」冬至暨聖誕節關懷活動，特別安排將兩節日結合的「聖誕造型湯圓DIY」，由新住民及弱勢家庭親子一起搓出雪人、麋鹿、聖誕帽等造型湯圓、手作聖誕吊飾，在歲末時節以溫馨方式體驗台灣節慶文化。

本次活動於12月14日在南投市信義街5巷26號「好厝邊銀髮健身俱樂部」舉辦，由內政部補助並結合多個在地團體共同協力，包括社團法人南投縣家庭照顧者關懷協會、南投縣濁水溪線（實）物銀行、長照與身障家庭照顧支持據點、南投縣身心障礙者服務中心（第五區）、羅美玲立委服務處、吳棋楠議員服務處及平和里辦公室等單位；羅美玲、協會理事長吳東璇共同致詞，皆感謝各界長期投入新住民服務，也期盼透過更多公私協力，讓南投成為更友善、更具包容的城市。

▲「湯圓暖心・聖誕送愛」溫情滿滿，結合冬至聖誕、陪伴新住民與家庭照顧者度過暖心歲末。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供）

▲「湯圓暖心・聖誕送愛」溫情滿滿，結合冬至聖誕、陪伴新住民與家庭照顧者度過暖心歲末。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供）

今年活動除最大亮點的「聖誕造型湯圓DIY」，協會也邀請警察局到場進行防詐騙宣導，透過實際案例講解常見詐騙手法，協助新住民與家庭照顧者提升安全意識，保護生活與財務安全；現場也發放保暖物資、醫療耗材、暖暖包、尿布、食材等民生補給，協助弱勢家庭與照顧者度過寒冬，另考量許多家庭照顧者因全天候照顧家人無法到場，協會也結合長照單位，由居家服務員協助將物資親送至個案家庭，讓需要的家庭在家中也能收到暖心支持。

▲「湯圓暖心・聖誕送愛」溫情滿滿，結合冬至聖誕、陪伴新住民與家庭照顧者度過暖心歲末。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供）

▲「湯圓暖心・聖誕送愛」溫情滿滿，結合冬至聖誕、陪伴新住民與家庭照顧者度過暖心歲末。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供）

協會指出，特別感謝眾多企業團體與善心人士共同響應提供豐富的發放物資，包括成偉食品股份有限公司、富達環宇國際開發有限公司、南投慈善媽行善團、皇居物業有限公司、永信藥品工業股份有限公司等公司行號及善心人士。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普宣布　將關閉NCAR！
營業15年　北市知名咖啡廳宣布熄燈！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園移工突破13萬　桃園整合大數據掌握新住民發展需求

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理5場聖誕公益市集

黑松教育基金會陪伴　桃園第一所「永久綠旗」學校誕生

智能障礙兄弟也不願放棄　玉玟媽媽16年無私陪伴10名寄養兒獲表揚

冬至feat.聖誕節　南投新住民和弱勢家庭親子體驗耶誕造型湯圓DIY

6米巨柴現身七股鹽山　「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」來台　安平觀音亭參訪獻唱

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職　南市府比照因公致死協助家屬

基隆河油污真相曝光！　台水證實「溶解性廢油」流入淨水場

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

睽違15年美系越野經典Jeep重返台灣

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

桃園移工突破13萬　桃園整合大數據掌握新住民發展需求

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理5場聖誕公益市集

黑松教育基金會陪伴　桃園第一所「永久綠旗」學校誕生

智能障礙兄弟也不願放棄　玉玟媽媽16年無私陪伴10名寄養兒獲表揚

冬至feat.聖誕節　南投新住民和弱勢家庭親子體驗耶誕造型湯圓DIY

6米巨柴現身七股鹽山　「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」來台　安平觀音亭參訪獻唱

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職　南市府比照因公致死協助家屬

基隆河油污真相曝光！　台水證實「溶解性廢油」流入淨水場

就差了一點！王齊麟／邱相榤3局大戰惜敗南韓大魔王男雙

桃園移工突破13萬　桃園整合大數據掌握新住民發展需求

腿痠腳麻竟是血管老化病變？　及早揪出下肢動脈阻塞避悲劇

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理5場聖誕公益市集

黑松教育基金會陪伴　桃園第一所「永久綠旗」學校誕生

泰軍狂炸柬埔寨賭場　泰國總理：涉詐騙就會處理

深耕環境教育　黑松催生桃園首間「永久綠旗」學校

邊荷律「對韓國粉絲脫口而出中文」　下秒自打嘴巴全場笑翻

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

李進良虧小禎新歡　「比大谷翔平有味道」

地方熱門新聞

夜貓子友善政策市圖總館深夜開放供青年與考生使用

民進黨彰縣長提名民調：陳素月小贏2%

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

油污真相！台水證實溶解性廢油入淨水場

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職南市府比照因公致死協助家屬

元智外籍生迎耶誕　用英語與文化點亮偏鄉學子

AI智慧結合青年行動台南市政治理注入新動能、展望2026更好

崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

蔡宗豪怒批警用無線電失靈基層形同孤立無援

白河警抓改管又掛假牌車主慘吞8.7萬罰單

6米巨柴現身七股鹽山「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

南投縣合作事業補助作業要點明年1／1實施

台南市消防局長交接楊宗林宣誓就職黃偉哲期許消防使命接棒傳承

更多熱門

相關新聞

2025草屯聖誕煙火嘉年華12/24登場

2025草屯聖誕煙火嘉年華12/24登場

為迎接年末旅遊旺季，南投縣政府與草屯鎮公所首度攜手合作、整合在地教會與觀光資源，將於12月24、27及28日推出歷年規模最大的「草屯聖誕煙火嘉年華」，屆時將連續三晚施放璀璨煙火秀，更邀請安心亞、在地天團草屯囝仔等豪華卡司接力演出，打造草屯最熱鬧的冬季盛宴。

繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

彰化4公有市場聯合促銷　備2400張「加倍券」

彰化4公有市場聯合促銷　備2400張「加倍券」

冬至不只吃湯圓！　九大開運法曝

冬至不只吃湯圓！　九大開運法曝

25卡司連唱5天！高雄聖誕生活節週末開跑

25卡司連唱5天！高雄聖誕生活節週末開跑

關鍵字：

冬至聖誕節新住民家庭照顧者歲末湯圓

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

「最會推責任」星座Top3！

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面