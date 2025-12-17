冬至feat.聖誕節　南投新住民和弱勢家庭親子體驗耶誕造型湯圓DIY

▲「湯圓暖心・聖誕送愛」活動結合冬至聖誕、陪伴新住民與家庭照顧者度過暖心歲末。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆冬至和西洋聖誕節將屆，南投縣新媳婦關懷協會日前舉辦「湯圓暖心・聖誕送愛」冬至暨聖誕節關懷活動，特別安排將兩節日結合的「聖誕造型湯圓DIY」，由新住民及弱勢家庭親子一起搓出雪人、麋鹿、聖誕帽等造型湯圓、手作聖誕吊飾，在歲末時節以溫馨方式體驗台灣節慶文化。

本次活動於12月14日在南投市信義街5巷26號「好厝邊銀髮健身俱樂部」舉辦，由內政部補助並結合多個在地團體共同協力，包括社團法人南投縣家庭照顧者關懷協會、南投縣濁水溪線（實）物銀行、長照與身障家庭照顧支持據點、南投縣身心障礙者服務中心（第五區）、羅美玲立委服務處、吳棋楠議員服務處及平和里辦公室等單位；羅美玲、協會理事長吳東璇共同致詞，皆感謝各界長期投入新住民服務，也期盼透過更多公私協力，讓南投成為更友善、更具包容的城市。

今年活動除最大亮點的「聖誕造型湯圓DIY」，協會也邀請警察局到場進行防詐騙宣導，透過實際案例講解常見詐騙手法，協助新住民與家庭照顧者提升安全意識，保護生活與財務安全；現場也發放保暖物資、醫療耗材、暖暖包、尿布、食材等民生補給，協助弱勢家庭與照顧者度過寒冬，另考量許多家庭照顧者因全天候照顧家人無法到場，協會也結合長照單位，由居家服務員協助將物資親送至個案家庭，讓需要的家庭在家中也能收到暖心支持。

協會指出，特別感謝眾多企業團體與善心人士共同響應提供豐富的發放物資，包括成偉食品股份有限公司、富達環宇國際開發有限公司、南投慈善媽行善團、皇居物業有限公司、永信藥品工業股份有限公司等公司行號及善心人士。