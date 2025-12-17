　
明天「北東降溫」水氣增　未來一周3波東北季風接力

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周3波東北季風影響，明天北部及東北部略為降溫，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢。周五至周六南方雲系北移，全台有雨，下周日、下周三陸續有2波東北季風南下，迎風面水氣再增加。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，第一波東北季風今天增強，明天起影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，且有較大雨勢，花東、桃園以北及恆春有零星短暫雨，新竹以南多雲到晴。

他指出，周五至周六南方雲系北移，各地都有局部短暫雨。第2波東北季風下周日增強，周一影響，桃園以北、宜花及恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部較大雨勢，台東為零星雨。

鄭傑仁表示，下周二東北季風減弱，基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區、台東及恆春為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。下周三東北季風又增強，雨區擴大，桃園以北、宜花及恆春有局部短暫雨，台東為零星雨，其他地區多雲。 

溫度方面，他表示，未來一周北部及宜蘭低溫都在15至19度，東北季風增強期間，高溫約21至23度；中南部周五、周六高溫略降為21至23度，其他時間都有25至29度，要留意日夜溫差大。

另外，鄭傑仁指出，周五至周六中部以北、宜花3500公尺以上高山有降雪機率；明天中南部有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

