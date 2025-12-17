午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

記者周湘芸／台北報導

東北季風影響，今天午後到明天基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，且有局部較大雨勢，北部及東北部高溫略降。周五、周六南方雲系北移，水氣增多，全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪機率。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天東北季風增強，午後雲量增多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，且有局部較大雨勢，花東、桃園以北及恆春有局部零星雨，新竹以南多雲到晴。周五至周六北部及東北部回溫，但南方雲系北移，各地都有局部短暫雨。

他指出，下周日東北季風增強，周一持續影響，桃園以北、宜花及恆春有局部短暫雨，台東為零星雨，中南部多雲到晴。下周二東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東為零星雨，中南部多雲到晴。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，鄭傑仁表示，今天清晨在新竹關西仍下探9.5度，台南楠西10.1度。明天清晨西半部、花東近山區低溫約13至14度，其他地區15至19度，未來一周低溫變化不大，普遍都在15至19度。

高溫部分，他指出，今天北部及宜花約24至25度，中南部27至29度。明天北部略降為21至23度，中南部仍有27度。周五、周六水氣增多，中南部降為22至24度，北部及宜花略為回升。周日東北季風影響，北部又會降溫。

另外，鄭傑仁表示，周五至周六中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪機率；明天清晨中南部有低雲或霧，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）