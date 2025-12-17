公視新任董事候選名單公布　朱宗慶、施振榮、舒米恩入列

▲公視新任董事候選名單公布。（圖／公視提供）

記者許敏溶／台北報導

公視董事會任期屆滿超過半年，在各界催促下，文化部今（17日）公布下一屆董監事提名名單，14名董事候選人包括打擊樂家朱宗慶、宏碁集團創辦人施振榮、音樂人舒米恩‧魯碧等。文化部長李遠期盼，這份慢火熬燉的名單能獲得認同。

公視董事會在今年5月31日任期屆滿，按流程應在屆滿前半年就啟動提名作業，但超過半年名單仍未出爐，引發外界關注進度。文化部長李遠日前在立法院備詢時曾表示，在今年前半年就啟動名單甄選，但過程有些不順利，只差1、2個人選就會導致延宕，「沒有其他原因」。

在各界期盼下，文化部今天終於宣布下一屆董監事提名名單，包括14名公視董事、5名監察人候選名單，候選人涵蓋傳播、藝文、影視、科技、教育等跨領域專家學者或企業組織經營者，也有長年關注兒少、客家與原民等多元族群，以及移工、性別平權與永續發展等社會議題倡議者。

文化部指出，14名董事候選人包括：丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；另外5名監察人候選人名單則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。上述名單包含現任7位董事及3位監察人。

對於這份遲到半年的名單，文化部長李遠表示，期盼這份經過超過以往，更為慢火熬燉回應各界期待的名單，能獲得審查委員高度支持，順利組成公視第8屆董事會。

文化部指出，將依規定提送由15位民間專家學者代表所組成的「第8屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業，審查會議預計在12月31日召開。