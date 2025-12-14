　
花蓮「練習曲書店」不賣書長跑10年　拓展3空間成「百大文化基地」

▲▼花蓮「練習曲書店」獲選文化部「百大文化基地」，名為書店卻不賣書，而是陪伴孩子閱讀、練球、身心發展的場域。（圖／記者林育綾攝）

▲花蓮「練習曲書店」名為書店卻不賣書，而是以借閱方式傳遞，也陪伴在地孩子成長。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／花蓮報導

花蓮「練習曲書店」今年獲選文化部「百大文化基地」之一，名為書店卻不賣書，而是透過借閱方式傳遞，常有人「借走1本，還了一箱」，棒球教練胡文偉更在此成立棒球隊，書店成了陪伴在地孩子、認識世界的窗口。另一處文化基地「洄遊吧」以食魚教育和體驗聞名，還開發特色「魚鬆奶蓋紅茶」吸引旅人打卡。

▲▼花蓮「練習曲書店」獲選文化部「百大文化基地」，名為書店卻不賣書，而是陪伴孩子閱讀、練球、身心發展的場域。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「練習曲書店」的書只借不賣，成為人與人交流媒介。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮「練習曲書店」獲選文化部「百大文化基地」，名為書店卻不賣書，而是陪伴孩子閱讀、練球、身心發展的場域。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李遠在13日造訪花蓮2處「百大文化基地」，包括位於太魯閣山腳下新城鄉的「練習曲書店」，還有七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」，一山一海，讓大眾看見在台灣土地上，透過教育和閱讀陪伴、翻轉偏鄉學童生命，以及海洋資源的永續故事。

●不賣書的「練習曲書店」

「練習曲書店」由棒球教練胡文偉於2017年成立，雖然名為「書店」卻不賣書，而是透過借閱方式傳遞，儘管「借走不還」的人很多，也常有人借了一本，還書時捐了一整箱，讓這裡的書本生生不息、不斷累積。

▲▼花蓮「練習曲書店」獲選文化部「百大文化基地」，名為書店卻不賣書，而是陪伴孩子閱讀、練球、身心發展的場域。（圖／記者林育綾攝）

▲「練習曲書店」由棒球教練胡文偉（左）創立，至今已近10年。（圖／記者林育綾攝）

胡文偉在台南出身，30年前因當兵到花蓮後便留下來，2015年在海堤邊遇見投球的孩子，成為他重新成立「新城國小棒球隊」的起點。

而在長期陪伴孩子的過程中，他觀察到新城、秀林一帶生育率高，卻同時面臨單親、隔代教養比例偏高的現況，許多孩子放學後，缺乏穩定的照顧與陪伴。

因此他租下空間成立「練習曲書店」，讓孩子能在這裡一起吃飯、寫作業、練球，書店也像家一樣，成為球隊孩子放學後的落腳處。

胡文偉表示，成立書店不是為了賣書，而是透過手寫借書冊與閱讀，讓書成為交流的工具，閱讀也成為孩子認識世界的窗口。

▲▼花蓮「練習曲書店」獲選文化部「百大文化基地」，名為書店卻不賣書，而是陪伴孩子閱讀、練球、身心發展的場域。（圖／記者林育綾攝）

▲書店透過「交換店長」方式，至今已累積上百人。（圖／記者林育綾攝）

胡文偉透過「交換店長」，以打工換宿的方式，至今已累積上百人到書店，一起投入陪伴的工作。書店也以「本壘板」為意象設計LOGO，象徵人生的起點與終點，都是可以回家的地方。許多孩子長大成人後，都還會「回家」探望他，也有失志的人重新回來找到方向。

▲▼花蓮「練習曲書店」獲選文化部「百大文化基地」，名為書店卻不賣書，而是陪伴孩子閱讀、練球、身心發展的場域。（圖／記者林育綾攝）

▲▼現在「練習曲書店」獲選文化部「百大文化基地」，店內也販售豆花、文創商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮「練習曲書店」獲選文化部「百大文化基地」，名為書店卻不賣書，而是陪伴孩子閱讀、練球、身心發展的場域。（圖／記者林育綾攝）

●從書店延伸，打造共學基地、山海百貨

隨著陪伴時間拉長，胡文偉也意識到，單靠書店不足以回應孩子學習與生活的需求，於是親手整理廢棄的幼兒園，打造結合課輔教室與住宿空間的「新晨共學基地」，成為孩子夜間學習與生活的據點，同時也逐漸發展為社區交流空間。

▲▼花蓮「練習曲書店」成立棒球隊陪伴孩子練球、閱讀，還打造「新晨共學基地」、「山海百貨」等空間，獲選文化部「百大文化基地」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼從書店又延伸打造另一空間「新晨共學基地」，讓更多孩子能在這裡學習和成長。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮「練習曲書店」成立棒球隊陪伴孩子練球、閱讀，還打造「新晨共學基地」、「山海百貨」等空間，獲選文化部「百大文化基地」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮「練習曲書店」成立棒球隊陪伴孩子練球、閱讀，還打造「新晨共學基地」、「山海百貨」等空間，獲選文化部「百大文化基地」。（圖／記者林育綾攝）

▲「新晨共學基地」也提供球孩子們住宿。（圖／記者林育綾攝）

為了讓這套陪伴系統能長期運作，他也把廢棄的台電大樓改造成「山海百貨」，販售在地文創商品與名產，並結合阿美族廚師推出山海套餐，讓地方文化、餐飲、選品成為商業基礎，永續支持陪伴孩子的工作。

▲▼花蓮「練習曲書店」成立棒球隊陪伴孩子練球、閱讀，還打造「新晨共學基地」、「山海百貨」等空間，獲選文化部「百大文化基地」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼為了有更多資源陪伴孩子，又成立「山海百貨」販售餐飲及文創商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮「練習曲書店」成立棒球隊陪伴孩子練球、閱讀，還打造「新晨共學基地」、「山海百貨」等空間，獲選文化部「百大文化基地」。（圖／記者林育綾攝）

胡文偉經常把廢棄的空屋大改造，化腐朽為神奇，笑說自己像「洗屋工」。而「練習曲書店」已從最初的書店，再發展出「新晨共學基地」與「山海百貨」共3個據點，形成集結教育陪伴、社區營造、街區商業的文化基地，10年來陪伴上百位孩子成長、翻轉人生，孩子們長大後也有人加入中華隊、入選職棒選手，或是創業。

▲▼花蓮「練習曲書店」成立棒球隊陪伴孩子練球、閱讀，還打造「新晨共學基地」、「山海百貨」等空間，獲選文化部「百大文化基地」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼胡文偉成立棒球隊，也透過「練習曲書店」為據點陪伴棒球隊孩子。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮「練習曲書店」成立棒球隊陪伴孩子練球、閱讀，還打造「新晨共學基地」、「山海百貨」等空間，獲選文化部「百大文化基地」。（圖／記者林育綾攝）

李遠走訪練習曲書店時表示，幾年前曾來過這裡，當時還擔心書店能否持續，如今再度到訪，看到書店延伸出多個空間，甚至發展成串連教育、文化與商業的基地，「讓我嚇了一跳」。他指出，這樣的發展不是單一據點，而是從點擴展到面，與周邊社區產生連結，正是百大文化基地希望看見的樣貌。

●七星潭海邊「洄遊吧」把食魚教育帶進生活

在花蓮同樣入選百大文化基地，還有位於七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」，由花蓮在地青年於2016年成立，是百大文化基地中唯一以食魚文化為主題的據點。團隊以「食魚教育」與「海洋永續」為核心，設計卡牌、闖關等體驗活動，帶民眾認識魚種、漁法與漁業文化。

▲▼花蓮七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」，獲選為百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

▲花蓮七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」，獲選為百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

洄遊吧創辦人黃紋綺的母親家族世代從事定置漁業，她與團隊接手原先作為遊客中心的場域後，轉化為食魚體驗館，讓個人、團體甚至國際旅客，都能透過實際「摸魚」、分辨魚種，理解不同漁法與季節食魚的概念，並將這些知識帶回生活中。

▲▼花蓮七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」，獲選為百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

▲創辦人黃紋綺分享不同漁法對海洋的影響。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」，獲選為百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

▲▼到這裡能實際「摸魚」，還有闖關體驗認識魚種。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」，獲選為百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

館內除販售多款與海洋、魚類相關的文創商品與野生海魚，也提供特色餐飲，例如在奶蓋上撒上魚鬆的「魚鬆奶蓋紅茶」，清爽紅茶香和滑順、微鹹的奶蓋，特色十足。

▲▼花蓮七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」，獲選為百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「洄遊吧」也販售文創商品，還有充滿特色的「魚鬆奶蓋紅茶」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」，獲選為百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

文化部首度辦理「百大文化基地」徵選，一屆為期2年，希望讓文化不只是展覽或活動，而是能讓人走進、停留、產生連結的生活場域。透過公開徵件與推薦機制，從超過1000件提案中，依據自主營運、對外開放程度、多元文化主題與地域衡平性等指標，最終選出110處作為第一屆百大文化基地，期盼各據點持續串連地方社群，讓文化從單一空間，擴展為支撐地方生活的力量。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」今（13）日正式開幕，成為東部第一座「國家級繪本閱讀示範基地」。場館原受0403震災影響，多處建物受損，後續完成修復、提升耐震安全後，重新以孩子視角打造閱讀空間，還有多座「童話森林小屋、小樹洞」，目前館藏突破3000冊，開館首日就吸引不少親子族群前往。

