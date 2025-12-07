　
生活

黃牛賣五月天門票　他檢舉成功「收獎金5千元」！曝成案2條件

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO收到檢舉獎金。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

文化部積極打擊黃牛票，更為此成立「黃牛檢舉及法律諮詢專案辦公室」，民眾也可以透過網站檢舉黃牛。就有網友指出，成功檢舉黃牛，收到獎金5218元，為自己的年終獎金多加一筆錢。他強調，檢舉不一定有錢，要抓得到人才有，而檢舉成功有2大條件，加價的明確證據以及能抓到票主本人。

原PO在Threads發文，10月底檢舉黃牛加1000元販售五月天演唱會門票，最近收到檢舉獎金入帳通知，共有5218元，對方加1000元販售門票，最終遭罰3萬多元，

他也大方分享經驗，提醒大家即使黃牛買賣沒有真正成交，只要有「明確加價證據」與「能鎖定票主身分」，就有可能成立案件。不過他也坦言，現在要成功檢舉其實難度頗高，20件能抓到1件就已經很幸運了，「有抓到重點的話成案率都蠻高的，獎金就要看能不能抓到後面的人了。」

不少人詢問檢舉黃牛的方法，他表示目前檢舉條件變很嚴，不能講太細，但透露「不用真的買票也可以檢舉」，只要資料齊全就有機會。他還補充一招神操作，「看完演唱會再檢舉票主」，但他也沒試過這招，怕落得黃牛賺錢，自己也領不到獎金的兩頭空局面。

貼文一出，網友熱烈回應「好像找到折價看演唱會門路，找黃牛買票>看完好開心>檢舉>收到檢舉獎金>找黃牛買票」、「現在黃牛都說他們賣原價但是多收仲介費」、「居然可以檢舉成功」、「我個人覺得檢舉黃牛很爽」。

也有許多網友敲碗原PO分享檢舉教學，「想看教學，你舉證了哪些證據，然後流程如何，我也想來檢舉」、「可以發一則完整教學嗎？感覺會有很有流量，也可以讓追星的人有幫助」。

．本文經「網友@a846610」授權轉載。

12/05 全台詐欺最新數據

472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／危險！東區大樓磁磚大片掉落
12萬台攝影機遭破解外流！　韓女裸澡、分娩「全看光」
張員瑛「愛到連喝2杯」！　手搖品牌+黃金比例曝光
快訊／快關門窗！三峽化學工廠火警　出動百人灌救
「謝謝小英總統」名嘴日本舉行婚禮！　西本願寺高僧證婚
檢舉五月天黃牛票「收到獎金5千元」！　成案2條件曝
陳水扁力挺陳亭妃：99.9%機率成台南首位女市長

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

黃牛票檢舉獎金文化部五月天演唱會

