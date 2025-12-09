　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化幣倒數「極致用光攻略」　最狂「新手」600點放大⭢1914點

▲▼首度常態化的「文化幣成年禮金」在寒假第一天發放，三大電子支付再加碼送點數、吃霜淇淋，文化部也公布大人可以加碼贊助。（圖／記者林育綾攝）

▲2025年度「文化幣」將在12月31日到期。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

2025年文化幣將在12月31日到期，邁入最後20多天倒數，文化部提醒尚未領取或還沒花完的青年，儘快打開文化幣APP領用、使用，此外也根據大數據推薦「極致花光用法」，包括有13至15歲「新手」把原本600點一路放大到1,914點的案例，鼓勵多去獨立書店買書、購買青年席位，或走進電影院支持近期熱門國片。文化部提醒，今年的文化幣不用省，「因為過20多天，明年的文化幣又要入袋了」。

文化部表示，2025年文化幣自1月發放以來，已有超過165萬人領取，領取率逾8成，累計使用金額達14.1億元。從消費類型來看，青年最常使用文化幣的場域依序為書店及出版業（48％）、表演藝術及文化體驗（18％）、流行音樂（13％）。

在青年席位與10月起加碼的「青春觀表藝，票票贈百點」帶動下，目前已售出10萬張表演藝術票券，其中有51％是青年席位；在國片部分，配合9月起多部強檔上映，「秋冬國片正熱鬧 半價回饋好康報到」優惠方案，也推升國片消費金額迅速突破9,300萬元。

▲▼文化部分享文化幣極致用光攻略。（圖／文化部）

▲文化部透過大數據分享「最會放大文化幣」代表。（圖／文化部）

從大數據來看，「最會放大文化幣」的代表，竟然是第一次領用的13至15歲「新手」。這位「達人」先參加「博物館探險隊」活動，靠「消費滿1點送1點」累積3次回饋，再到獨立書店享「消費2點送1點」優惠，因消費達200點取得抽獎資格，11月底前又因用完文化幣，取得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，最後把原本的600點一路放大到1,914點。

在16至22歲的「老手」族群中，也出現多位風格鮮明的代表人物，有人特愛「青年席位」，先用1,200點買了12張票，靠「青春觀表藝，票票贈百點」拿回1,200點後再買12張票，等於讓文化幣價值翻倍再翻倍。

還有「最強電影迷」，從全年「結伴看國片」、4至9月「加倍回饋」一路到10至12月「秋冬國片半價回饋」，一年總共使用9次加碼方案，只要看國片就把優惠一次用好用滿。還有交友廣闊的「邀請碼達人」，共分享邀請碼給356位朋友，累積拿到3,570點文化幣。

▲▼文化部分享文化幣極致用光攻略。（圖／文化部）

▲文化部分享文化幣「極致用光攻略」。（圖／文化部）

文化部也提出兩大「最後20天使用攻略」，供還沒花完文化幣的青年參考：

1. 善用各種「活動加碼」：包含邀朋友一起看國片享「消費2點送1點」和「結伴消費滿350點回饋100點」雙重回饋，購買青年席位每張票再加碼100點，到獨立書店買書同樣可享「消費2點送1點」，既能賺回點數、也能增加與親友相聚的理由。

2.快速花光文化幣：例如用100點到博物館看展、300點買一張青年席位、500點揪人看一場國片，短時間內就能把文化幣轉化成一整年的文化體驗。

文化部提醒，2025年文化幣領取資格為出生日期在2003年1月1日至2012年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士。只要下載文化幣APP完成註冊，再點選領取文化禮金、輸入個人資料並通過驗證，即可立即領取並開始使用。沒有手機的青年，則可洽詢客服申請紙本QR code，也能到實體店家消費。相關詳情可至文化幣官網查詢

文化幣倒數「極致用光攻略」　最狂「新手」600點放大⭢1914點

