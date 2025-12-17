　
大陸 大陸焦點 特派現場

「生孩子」不用錢！陸明年起新政策上路「提高」生育率

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲大陸預計2026年31個省（區、市）及新疆生產建設兵團，全基本實現政策範圍內分娩個人「無自付」。（圖／取自Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸全國醫療保障工作會議日前北京召開會議，國家醫療保障局在會中宣布最新政策，提出力爭於明年在全國範圍內，基本實現政策範圍內分娩個人「無自付」，進一步減輕家庭生育醫療負擔。換句話說，大陸從明年起推行「生孩子」不用錢。

近年來，大陸持續提升住院分娩醫療費用保障水準，積極推動政策範圍內生育醫療費用全額保障。目前，吉林、江蘇、山東等7個省份已率先實現「生孩子基本不花錢」。

醫保局表示，近年正加快建立覆蓋全週期的生育保障體系，助力實現「懷得上、孕得優、生得安、育得好」的政策目標。至2025年，31個省（區、市）及新疆生產建設兵團，均已將符合條件的輔助生殖項目納入醫保支付範圍；已有7個省份實現政策範圍內住院分娩醫療費用全額保障，95%的統籌地區可將生育津貼直接發放給參保人。

在明年重點工作部署中，「積極適應人口發展戰略，推動生育保險和長期照護保險發展」被列為醫保局八項重點任務之一。

醫保局強調，將持續完善生育保險制度，推動將靈活就業人員、農民工及新就業形態人員納入生育保險覆蓋範圍，並積極探索將城鄉非就業人員納入保障體系的可行性。在醫保基金可承受能力範圍內，合理提高產前檢查醫療費用保障水準，研究制定涵蓋產前檢查項目的基本服務包，切實減輕參保人生育醫療費用負擔。

同時，各地須依程序將適宜的分娩鎮痛項目納入醫保基金支付範圍，並持續完善輔助生殖技術項目的醫保支付管理，推動生育保障政策更公平、更可持續落實。

