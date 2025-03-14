搶救生育率！　陸官方正研究育兒補貼方案

▲大陸官方正研究育兒補貼方案。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

今年大陸的政府工作報告提到，要制定促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展托幼一體服務，增加普惠托育服務供給。最新消息是，大陸國家衛生健康委正在會同有關部門研究育兒補貼實施方案，地方也推出相關措施。

大陸《證券時報》報導，對於「發放育兒補貼政策」相關情況，深圳市有關部門回應稱：「目前國家衛生健康委正在會同有關部門研究育兒補貼實施方案，我市將根據國家部署積極穩妥做好落實」。

大陸國家統計局數據顯示，2024年全年出生人口954萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1093萬人，人口死亡率為 7.76‰，人口自然增長率為-0.99‰。這是大陸人口數連續第3年下降。

今年大陸全國兩會的政府報告也提出，要制定促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展托幼一體服務，增加普惠托育服務供給。

在兩會之後，大陸已有省市推出超預期的政策措施。呼和浩特近日發布育兒補貼項目實施細則，對符合條件的家庭生育一孩一次性發放育兒補貼1萬元（人民幣，下同；約合新台幣4.5萬元）；生育二孩發放育兒補貼5萬元；生育三孩及以上發放育兒補貼10萬元。

據報導，深圳市將完善生育支持政策體系和激勵機制，擴大普惠托育服務供給，加快建設生育友好型社會、兒童友好城市。健全覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系，促進人口高質量發展。