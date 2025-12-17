　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

▲▼ 桃園航空城地方促進會與國民黨立委涂權吉、牛煦庭於立法院召開記者會，呼籲政府重視桃園航空城拆遷戶權益 。（圖／國民黨立委牛煦庭辦公室提供）

▲桃園航空城地方促進會與國民黨立委涂權吉、牛煦庭於立法院召開記者會，呼籲政府重視桃園航空城拆遷戶權益 。（圖／國民黨立委牛煦庭辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

桃園航空城開發案近日發生機場園區51戶拆遷戶「自動搬遷獎勵」將取消的爭議。國民黨立委涂權吉、牛煦庭今與桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長開記者會。涂權吉批，交通部民航局為趕機場園區開發，不顧安置住宅已經延誤，強求徵收戶依期搬離，否則將失去請領獎勵金，讓當初信任政府先建後拆居民情何以堪。牛煦庭也說，加發15%是前市長鄭文燦任內的公開承諾，旨在補償民眾配合國家建設被迫搬遷的犧牲，政府不應失信於民。

陳錫達表示，因交通部民航局辦理桃園航空城區段徵收案未如期將新家（安置住宅）點交給徵收戶，卻於本月初陸續發文要求 51 戶徵收戶於這個月底拆除舊家，否則取消建物拆遷獎勵金。

陳錫達認為，此舉將會減少補償費，導致徵收戶無力支付向民航局購買安置住宅的價款，這無異於恐嚇徵收戶立即拆除原住家，甚至面臨無家可歸，流落街頭之困境。故建請行政院責令交通部民航局撤銷原處分，待政府興建之安置住宅點交予原徵收戶日起三個月內徵收戶再行拆遷其原建築改良物，並保有領取自動拆遷獎勵金及配合加速開發獎勵金之資格。

牛煦庭指出，目前拆遷進度落後並非民眾惡意抗爭，多數居民皆已積極配合，房屋興建也近完成，僅因驗屋點交等技術性問題延宕。若因此沒收補償金，形同找人民麻煩，更違反信賴保護原則。

牛煦庭表示，民進黨政府不應「為德不卒」，應比照桃園市政府模式給予工期展延與緩衝空間。他將堅定捍衛基層權益，要求行政單位展現彈性，讓政策圓滿落地，而非變相懲罰配合政策的善良百姓。

涂權吉說，大園蘆竹地區發展受機場影響容忍多年，遭劃入區段徵收範圍亦非自身所願，而是為了配合國家重大建設被迫放棄家園。當初政府承諾將以「先建後拆」「優惠融資」等配套模式重建家園。現在卻為了緊守機場園區開發期程，不顧前置的安置住宅及安置街廓期程已經延誤，強求徵收戶仍須依期搬離原住所，否則就會失去請領獎勵金的資格，這叫當年信任政府照顧，衷心期盼航空城開發能帶動國家進步、地方繁榮，只希望保有重建或重購家園能力，求取安身立命之地的在地鄉親情何以堪？

涂權吉表示，過去一年多在立院多次以口頭質詢、通過院會提案、舉辦地方說明會等方式，要求行政部門聆聽在地心聲、懇切面對航空城計畫執行仍待加強調整的各種面向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將開除黨籍
終結賠售慘況！屋主獲利4千萬
王大陸「特權報案」內幕曝！想找閃兵頭子討債　刑警隊長全包辦
快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動
鹽酥鴨老闆黑歷史曝！學滷味出奥步搶生意...法院前公然打人
台灣「國產品牌」再加1！多款新車曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

賴清德：政院依憲法「不予副署」財劃法　各憲政機關應合憲推動國政

被葛斯齊拿假截圖造謠與人妻曖昧　王定宇：欠我跟家人一個道歉

嗆賴清德無民主素養　鄭麗文：在野無法獨裁就像男人不會生小孩

三色獎牌一次集滿！林家翔亞帕青大豐收、獲部長李洋親打氣

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

王世堅臉掛彩還跟「兩隻兇手」道歉　指傷口自嘲「頭殼一洞啦」

高虹安二審貪污部分無罪　黃國昌：內政部立即讓她復職

酒駕奪命釀23歲清潔員身亡　時力：酒駕初犯應強制裝設酒精鎖

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：台灣政策「重稅打房、輕稅養地」｜地產詹哥老實說完整版 EP288

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

賴清德：政院依憲法「不予副署」財劃法　各憲政機關應合憲推動國政

被葛斯齊拿假截圖造謠與人妻曖昧　王定宇：欠我跟家人一個道歉

嗆賴清德無民主素養　鄭麗文：在野無法獨裁就像男人不會生小孩

三色獎牌一次集滿！林家翔亞帕青大豐收、獲部長李洋親打氣

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

王世堅臉掛彩還跟「兩隻兇手」道歉　指傷口自嘲「頭殼一洞啦」

高虹安二審貪污部分無罪　黃國昌：內政部立即讓她復職

酒駕奪命釀23歲清潔員身亡　時力：酒駕初犯應強制裝設酒精鎖

出國6天回家「被訓斥半小時」　主子委屈狂喵表情超擔心

日本陸自直升機疑又遭「雷達照射」　夜間訓練遭不明光線照10分鐘

澳洲槍手重傷甦醒「被控59罪」　含恐怖主義罪名

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

國民法官案將擴大　法務部找醫師、檢察官坐下來談鑑定

年度10大疫苗新聞「大S逝世掀搶打潮」居首　兒童議題占3席

學生妹文具店找「吧唧保護袋」　店員當機了！答案曝全吵翻

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

結婚前提交往！癡情婦38萬現金幫愛人領包裹　險換來4包飲料

取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

政治熱門新聞

高虹安無罪　黃智賢轟法官「貪官之友」

卓榮泰恐被報復　郭正亮預言：藍白下一招更狠

快訊／中共「福建號」成軍後首航經台灣海峽　國防部曝監控畫面

撞死清潔員老闆掛名特約商家　民眾黨說明

立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了！干預司法沒在演

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

「賴清德斷我財路」　藍議員挺陳亭妃關鍵曝光

高虹安二審大逆轉　律師：點出立法院公開秘密

陳亭妃挨批「背骨」有前例　過往爭議多

酸藍白不敢倒閣　民進黨團：改選獲2／3席次可罷免總統

高虹安涉貪無罪他入獄　法官遭疑雙標

高虹安貪污獲無罪　他斷言：明年穩了

「冤案」！　邱毅：高虹安連任勝率8成以上

內政部收到高虹安復職申請了！　劉世芳：公文正簽辦中

更多熱門

相關新聞

預算翻倍詐騙不減！　藍委要求打詐中心研擬補償基金

預算翻倍詐騙不減！　藍委要求打詐中心研擬補償基金

114年度打詐相關預算飆升至69.9億元，是113年度的4.6倍，115年度更上看83億元。國民黨多位立委今（9日）共同舉行「預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會，痛批政府把打詐當成預算競賽與作文比賽，要求重寫KPI、強化監管網路平台與虛擬資產境外交易所落地監管，並落實追贓優先與人權保障，以及追贓返還與被害人補償機制等，提出具體書面改善方案，送交立法院並對外公開接受檢驗。

小紅書遭封一年！　藍委轟「打詐抓錯方向」預言：下個是淘寶

小紅書遭封一年！　藍委轟「打詐抓錯方向」預言：下個是淘寶

批賴清德國安方案是軍購包裝　藍委憂1.25兆特別預算衝擊財政

批賴清德國安方案是軍購包裝　藍委憂1.25兆特別預算衝擊財政

政院版財劃法拖9年才出爐　藍委批：政治算計大於政策誠意

政院版財劃法拖9年才出爐　藍委批：政治算計大於政策誠意

藍委支持增設「兒少家庭署」　籲編制人力應達百人以上規模

藍委支持增設「兒少家庭署」　籲編制人力應達百人以上規模

關鍵字：

航空城獎勵徵收戶藍委

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

「最會推責任」星座Top3！

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面