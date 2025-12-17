取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

▲桃園航空城地方促進會與國民黨立委涂權吉、牛煦庭於立法院召開記者會，呼籲政府重視桃園航空城拆遷戶權益 。（圖／國民黨立委牛煦庭辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

桃園航空城開發案近日發生機場園區51戶拆遷戶「自動搬遷獎勵」將取消的爭議。國民黨立委涂權吉、牛煦庭今與桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長開記者會。涂權吉批，交通部民航局為趕機場園區開發，不顧安置住宅已經延誤，強求徵收戶依期搬離，否則將失去請領獎勵金，讓當初信任政府先建後拆居民情何以堪。牛煦庭也說，加發15%是前市長鄭文燦任內的公開承諾，旨在補償民眾配合國家建設被迫搬遷的犧牲，政府不應失信於民。

陳錫達表示，因交通部民航局辦理桃園航空城區段徵收案未如期將新家（安置住宅）點交給徵收戶，卻於本月初陸續發文要求 51 戶徵收戶於這個月底拆除舊家，否則取消建物拆遷獎勵金。

陳錫達認為，此舉將會減少補償費，導致徵收戶無力支付向民航局購買安置住宅的價款，這無異於恐嚇徵收戶立即拆除原住家，甚至面臨無家可歸，流落街頭之困境。故建請行政院責令交通部民航局撤銷原處分，待政府興建之安置住宅點交予原徵收戶日起三個月內徵收戶再行拆遷其原建築改良物，並保有領取自動拆遷獎勵金及配合加速開發獎勵金之資格。

牛煦庭指出，目前拆遷進度落後並非民眾惡意抗爭，多數居民皆已積極配合，房屋興建也近完成，僅因驗屋點交等技術性問題延宕。若因此沒收補償金，形同找人民麻煩，更違反信賴保護原則。

牛煦庭表示，民進黨政府不應「為德不卒」，應比照桃園市政府模式給予工期展延與緩衝空間。他將堅定捍衛基層權益，要求行政單位展現彈性，讓政策圓滿落地，而非變相懲罰配合政策的善良百姓。

涂權吉說，大園蘆竹地區發展受機場影響容忍多年，遭劃入區段徵收範圍亦非自身所願，而是為了配合國家重大建設被迫放棄家園。當初政府承諾將以「先建後拆」「優惠融資」等配套模式重建家園。現在卻為了緊守機場園區開發期程，不顧前置的安置住宅及安置街廓期程已經延誤，強求徵收戶仍須依期搬離原住所，否則就會失去請領獎勵金的資格，這叫當年信任政府照顧，衷心期盼航空城開發能帶動國家進步、地方繁榮，只希望保有重建或重購家園能力，求取安身立命之地的在地鄉親情何以堪？

涂權吉表示，過去一年多在立院多次以口頭質詢、通過院會提案、舉辦地方說明會等方式，要求行政部門聆聽在地心聲、懇切面對航空城計畫執行仍待加強調整的各種面向。