批賴清德國安方案是軍購包裝　藍委憂1.25兆特別預算衝擊財政

▲賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

賴清德總統投書美國《華盛頓郵報》，宣布將大幅增加台灣的國防預算，國民黨立委李彥秀批評，總統賴清德提出的「守護民主台灣國安行動方案」，本質上是為「8年1.25兆軍購特別預算」進行行銷包裝，從投書到召開國安會議，全都是「出口轉內銷」的政治操作。她質疑，政府一味加碼軍購卻缺乏兩岸溝通，並警告在特別預算不斷膨脹下，國家安全與財政健全的平衡恐成最大挑戰。

李彥秀指出，台灣當然需要守護民主，國安更是經濟發展的基石，在野黨與全民更支持國軍強化建軍整備，但是兩岸關係的和平，地緣政治的穩定，「不能只有軍購，沒有溝通」，「不能只有對抗，沒有對話」。著有《戰爭論》的軍事理論家克勞塞維茨說「戰爭有它自己的語法，但是它並沒有自己的邏輯。因此，決不能使戰爭離開政治交往。」顯然，民進黨現在的兩岸、外交與軍事戰略完全就是本末倒置。

李彥秀表示，總統蔡英文八年任期，編列13項特別預算，總金額達到新台幣2.5兆，幾乎就是一年中央政府總預算；而賴清德總統上任才一年半，「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」新台幣300億、「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」600億、「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」5,700億，現在更提出史上最高金額的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例」1.25兆，總金額已經超過新台幣2兆元。

李彥秀進一步指出，截至11月中央政府未償還餘額已經高達6兆（5.9兆），2023年底中央及地方政府「潛藏負債」更將近20兆（19.2兆），審計部就出具審計報告示警，考慮特別預算負債後，未來財政狀況無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。明年度中央政府總預算，國防預算大幅增加938億元，其他「社會福利支出」、「教科文支出」、「社區發展及環境保護支出」以及「經濟發展支出」占比全數下滑，已經造成嚴重排擠效應，現在還要編列規模如此龐大的軍購特別預算，國家安全與財政健全的平衡，恐怕才是最大的挑戰。

