政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院版財劃法拖9年才出爐　藍委批：政治算計大於政策誠意

▲▼國民黨團召開 726出門投下不同意讓 我們一起 打破關稅黑箱 保護幼童 救回民主 記者會 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院今（20日）公佈院版「財政收支劃分法」草案，國民黨立委許宇甄批評，等了九年，行政院終於端出「財劃法修正草案」，結果卻是一份猶抱琵琶半遮面、政治算計大於政策誠意的版本。行政院長卓榮泰反覆強調中央統籌分配款、一般性補助款、計畫型補助款三項合計「不低於」114年度數，但這種說法看似善意，其實是刻意迴避核心問題的話術。

許宇甄認為，因為中央財政收入會隨經濟成長逐年增加，統籌分配款自然跟著成長。「不低於」114年根本沒有任何改革意義，你們保證的是總額不變，但沒有保證分配公平。地方最核心的怒火不是錢變少，而是中央握著錢、地方要看臉色。

許宇甄直言，立法院去年推動修法，就是為了處理中央補助分配長期的結構性偏差，民進黨執政縣市拿得多，非民進黨執政縣市拿得少。這不是政治口水，而是地方政府從預算審查、計畫核定到補助款額度，都能親身感受到的「政治引導式分配」。然而，行政院卻想用一句「三項合計不低於114年度」輕輕帶過，彷彿只要把經濟成長的自然增加量分出去，就能掩蓋制度的不公平。這不是改革，是煙霧彈。

許宇甄批評，行政院提出的版本根本沒有觸及分配正義，只是把中央的財政主導權包裝得更精緻、更難拆解。若照行政院的修法方向走下去，中央權力會更集中，地方自治只會更被束縛。《財劃法》本應是強化地方治理能力，如今卻成為鞏固中央控制力的工具，這才是真正危險之處。

許宇甄質疑，行政院版的公式指標看起來愈來愈複雜，卻沒有清楚的分配方式、計算標準，也沒有權責分費項目及金額，各縣市的試算表更是不敢公開。這種不願把數據攤開讓人檢驗的態度，讓人不得不懷疑行政院究竟在掩藏什麼？是誰會因此得利？又是誰會被犧牲？

許宇甄強調，行政院版改革看似精算，實則像是在劫掠治理良好的縣市財政，降低中央政府的責任，把更多資源留在執政者手中。而這些資源是否會成為「選舉綁樁基金」、「政策宣傳預算」、「金錢外交」、「軍事採購」的預算，讓中央政府能更輕易運用於政治目的？賴政府應該說清楚。

許宇甄斥問，卓榮泰宣稱院版優於去年12月立法院的版本，但這種自我吹捧反而凸顯行政院的矛盾如果你們現在才端出「更好」版本，那是不是代表當初行政院一直在阻撓改革，只是為了掌控財源？控制地方？

許宇甄最後強調，《財劃法》修法不僅是單純的財政技術問題，而是中央與地方權力關係的重新定義。地方要的是公平、透明、可以預期的財政分配，而不是被行政院「好話包裝過的政治控制」。行政院若無法拿出真正公平的公式、公開透明的試算、可受社會檢驗的分配原則，那這版修法不只是失敗，甚至可能會讓中央權力更具封閉性、地方財政更加弱勢。
 

11/18 全台詐欺最新數據

快訊／6歲童連日狂吐　「找不到原因」死亡
中日韓三方外長會也不開了！ 陸外交部：台灣有事根本不是日本的
費仔、龍仔堅定表態要為台灣打WBC！旅外好手返台時程待協調
WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓
快訊／三重宮廟信徒墜落！5樓電梯井掉到1樓
快訊／小島秀夫不來了！取消金馬行程
快訊／後座驚見一具屍體！　車主轉頭嚇傻

