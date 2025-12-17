　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酒駕奪命釀23歲清潔員身亡　時力：酒駕初犯應強制裝設酒精鎖

▲▼酒精鎖。（圖／記者賴文萱攝）

▲酒精鎖。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者杜冠霖／台北報導

台南市昨（16日）上午發生一起酒駕奪命事故，一名年僅23歲的清潔員在執行勤務時，遭酒駕失控的賓士車高速撞擊不治身亡，年輕生命戛然而止。時代力量表示，這起悲劇再次凸顯酒駕對社會造成的巨大傷害，政府與社會都必須正視酒駕防制仍有不足之處，不能再讓無辜生命，為酒駕者的僥倖心態付出代價，建議師法國際經驗，透過「酒精鎖」，駕駛須通過酒精測試才能發動車輛，有效達到事前預防的功效。 

時代力量指出，該名清潔員正值人生起步階段，為分擔家計，下午在飲料店打工，早上則與擔任垃圾車駕駛的男友一同工作，是一位有責任感、腳踏實地的好姊姊。即使工作辛苦，她仍面帶笑容、熱心協助鄉親倒垃圾，在地方留下溫暖印象，卻在一瞬間失去所有原本可以期待的未來，更令人痛心的是，這一切就發生在最親近的男友眼前。

時代力量表示，肇事的鄭姓駕駛酒測值高達0.95，幾乎是公共危險罪標準的4倍。事故後，該名駕駛仍醉得不醒人事，甚至企圖推卸責任，聲稱「車不是自己開的」、「有找代駕」，態度冷血，令人憤怒，台灣社會不該再容忍這樣的行為，也不該讓更多家庭承受無法挽回的傷痛。

時代力量說，台灣在各界努力下，打擊酒駕確實已有成效。根據交通部統計，酒駕死亡人數已從2008年的948人降至去年的160人，但仍高於人口為台灣5倍的日本；近十年酒駕取締件數雖減少過半，但去年仍有近5萬件違規，顯示距離真正的「酒駕零容忍」仍有很長的路要走。

時代力量指出，過去改革多聚焦提高罰則，雖有成效，但仍難以阻止喝到失去判斷力的駕駛上路。國際經驗顯示，酒駕防制更需重視事前預防，其中「酒精鎖」是最具體有效的工具，透過酒精鎖，駕駛須通過酒精測試才能發動車輛，研究顯示可降低40%至95%的再犯率

時代力量說，歐美多數國家已要求酒駕違規者強制安裝酒精鎖，歐盟並規定2024年後新車須設有酒精鎖介面。台灣雖已針對酒駕累犯等高風險族群引入制度，但適用範圍仍過於有限。

時代力量強調，嚴罰嚇阻有其極限，唯有從車輛設備、法規制度到交通文化全面改革，才能避免悲劇重演。時代力量呼籲政府，研議將「酒精鎖」擴大適用至酒駕初犯者，並加速推動新車安裝酒精鎖介面，讓科技成為防止僥倖的關鍵力量，不再讓無辜生命為他人的錯誤買單。
 

