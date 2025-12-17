上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

記者林東良／台南報導

台南市安平區慶平路16日上午一輛環保局委託的私人垃圾車執勤時，遭後方賓士自小客車高速追撞，造成垃圾車隨車23歲陳姓女子當場死亡，賓士駕駛鄭男（48歲）駕駛酒測值高達0.95，涉嫌酒駕肇事致人於死，經檢察官聲押，台南地院16日晚間裁准。清潔公司經理劉相如表示，會先啟動公司保險理賠，並協助陳女家屬辦理後事相關事宜。

▲清潔公司經理劉相如表示，已啟動保險理賠並協助家屬處理後事，盼相關制度能給第一線人員更多保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉相如今天上午受訪表示，公司已先行啟動保險理賠機制，並協助陳女家屬處理後事，目前已請葬儀社協助相關事宜。他說公司在當地服務多年，陸續有民眾表達慰問與心意，但現階段先婉拒收取，待陳女移靈至殯儀館後，再請民代協助處理相關事宜，對家屬的關心與協助也會持續進行。

劉相如指出，陳女家境並不寬裕，平時身兼兩份工作，清晨6時至中午12時在清潔公司上班，下午還會到飲料店打工補貼家用；其男友正好也是公司司機，他與陳女男友共事多年，陳女男友工作態度認真負責。對於後續賠償，公司將依保險機制申請理賠，並同步協助家屬向勞動部相關單位諮詢可申請的補助資源。

劉相如坦言，該公司屬於環保局外包廠商，與公部門編制不同，民營清潔人員並無環保局清潔隊員「因公撫恤」制度，發生事故後主要仰賴還是相關保險理賠。目前公司也正與律師討論後續法律與保障問題，希望未來相關法規能擴大認定，讓第一線執勤人員獲得更完整的保障。至於實際理賠金額，仍待與公司人資單位進一步確認。

這起車禍發生於16日上午8時9分，地點位於安平區慶平路，當時一輛環保局所委託的民間垃圾車在執勤時，被一輛賓士自後追撞，造成隨車站在垃圾車後方的陳女當場慘死，駕駛鄭男受困車內，意識清楚，經破壞車體後由救護車送往成大醫院治療。鄭男酒測值高達0.95，當晚被台南地院以涉嫌重大、有逃亡之虞裁定羈押。

警方指出，酒駕行為不僅危害自身安全，更可能奪走無辜性命，將持續強力取締酒駕行為，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免釀成無法挽回的悲劇。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。