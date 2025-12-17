　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

記者林東良／台南報導

台南市安平區慶平路16日上午一輛環保局委託的私人垃圾車執勤時，遭後方賓士自小客車高速追撞，造成垃圾車隨車23歲陳姓女子當場死亡，賓士駕駛鄭男（48歲）駕駛酒測值高達0.95，涉嫌酒駕肇事致人於死，經檢察官聲押，台南地院16日晚間裁准。清潔公司經理劉相如表示，會先啟動公司保險理賠，並協助陳女家屬辦理後事相關事宜。

▲台南女清潔員遭賓士撞死，撞擊瞬間曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲清潔公司經理劉相如表示，已啟動保險理賠並協助家屬處理後事，盼相關制度能給第一線人員更多保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲清潔公司經理劉相如表示，已啟動保險理賠並協助家屬處理後事，盼相關制度能給第一線人員更多保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉相如今天上午受訪表示，公司已先行啟動保險理賠機制，並協助陳女家屬處理後事，目前已請葬儀社協助相關事宜。他說公司在當地服務多年，陸續有民眾表達慰問與心意，但現階段先婉拒收取，待陳女移靈至殯儀館後，再請民代協助處理相關事宜，對家屬的關心與協助也會持續進行。

▲清潔公司經理劉相如表示，已啟動保險理賠並協助家屬處理後事，盼相關制度能給第一線人員更多保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉相如指出，陳女家境並不寬裕，平時身兼兩份工作，清晨6時至中午12時在清潔公司上班，下午還會到飲料店打工補貼家用；其男友正好也是公司司機，他與陳女男友共事多年，陳女男友工作態度認真負責。對於後續賠償，公司將依保險機制申請理賠，並同步協助家屬向勞動部相關單位諮詢可申請的補助資源。

▲台南女清潔員遭賓士撞死，撞擊瞬間曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉相如坦言，該公司屬於環保局外包廠商，與公部門編制不同，民營清潔人員並無環保局清潔隊員「因公撫恤」制度，發生事故後主要仰賴還是相關保險理賠。目前公司也正與律師討論後續法律與保障問題，希望未來相關法規能擴大認定，讓第一線執勤人員獲得更完整的保障。至於實際理賠金額，仍待與公司人資單位進一步確認。

▲台南市安平區慶平路清晨發生死亡車禍，垃圾車作業時遭後方賓士自小客車追撞，造成1死1傷。（記者林東良翻攝，下同）

這起車禍發生於16日上午8時9分，地點位於安平區慶平路，當時一輛環保局所委託的民間垃圾車在執勤時，被一輛賓士自後追撞，造成隨車站在垃圾車後方的陳女當場慘死，駕駛鄭男受困車內，意識清楚，經破壞車體後由救護車送往成大醫院治療。鄭男酒測值高達0.95，當晚被台南地院以涉嫌重大、有逃亡之虞裁定羈押。

警方指出，酒駕行為不僅危害自身安全，更可能奪走無辜性命，將持續強力取締酒駕行為，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免釀成無法挽回的悲劇。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北跨年　首波卡司公布
青山王祭「電眼女警」12秒執勤片曝　超高顏值吸萬人按讚
快訊／李玉璽宣布結婚！　甜娶大6歲許允樂
快訊／花300元中2.17億　買法曝光
魏如萱遭爆「開小帳護愛小21歲嫩男友」　公司揭真相
胃鏡、大腸鏡都做過　血糖微異常竟是癌症末期
國手尪「廁所亂搞好友妻」！　安歆澐怒揭小三真面目

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆毒駕累犯連撞10汽機車！釀1死2傷慘劇　遭羈押禁見

獨／幣想律師發動史詩級證人戰！檢點名1544人...法院先准720人

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

中獎領不了錢「要修復晶片」？　苦主被騙27萬淪人頭戶

嘉義鐵皮屋藏製毒廠！檢查扣1574公斤愷他命及設備　5人遭起訴

22歲男殺人彰化「死亡之橋」尋獲白骨　18年前少女魂斷百米外橋下

快訊／檢調搜索國民黨嘉義市黨部　主委、黨工10多人遭偵訊

燒到白天變黑夜！高雄塑膠廠大火狂燒20hrs撲滅　最新空污監測曝

老公偷吃老婆閨密！性愛打卡衝頂樓打「高空砲」　正宮崩潰怒告

女清潔員遭酒駕撞死！舅舅曝遺體「下半身粉碎」　需動用5修復師

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

基隆毒駕累犯連撞10汽機車！釀1死2傷慘劇　遭羈押禁見

獨／幣想律師發動史詩級證人戰！檢點名1544人...法院先准720人

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

中獎領不了錢「要修復晶片」？　苦主被騙27萬淪人頭戶

嘉義鐵皮屋藏製毒廠！檢查扣1574公斤愷他命及設備　5人遭起訴

22歲男殺人彰化「死亡之橋」尋獲白骨　18年前少女魂斷百米外橋下

快訊／檢調搜索國民黨嘉義市黨部　主委、黨工10多人遭偵訊

燒到白天變黑夜！高雄塑膠廠大火狂燒20hrs撲滅　最新空污監測曝

老公偷吃老婆閨密！性愛打卡衝頂樓打「高空砲」　正宮崩潰怒告

女清潔員遭酒駕撞死！舅舅曝遺體「下半身粉碎」　需動用5修復師

為生命最後一程把關　東港安泰醫院聯手高雄榮總培育安寧醫師

酒駕奪命釀23歲清潔員身亡　時力籲酒駕初犯應強制裝設酒精鎖

金門觀光處「放生」交通告示標線？石永城議員怒轟：危害行人安全

李千娜出道18年首唱臺北跨年！　高爾宣、U:NUS齊聚預告表演內容

揭藍白立委刪北士科電網預算　綠議員：蔣萬安配套措施是什麼？

好市多牛肉泛「詭異紫光」她嚇歪！　專家吐變色真相

助理費除罪化公聽會　學者籲制度化管理、確保助理權利義務

快訊／台股收盤下跌11.49點　台積電跌5元至1430

國營事業唯一　港務公司二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」

藍營要推助理費除罪化、緩刑犯可參選、連署賄選不罰　綠批貪汙五法

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

社會熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

女清潔員遭酒駕撞死　舅舅曝遺體「下半身粉碎」

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

即／國民黨嘉義市黨部遭搜索　主委等10多人遭偵訊

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

更多熱門

相關新聞

香酥鴨老闆被爆「賣房1180萬」　網怒：想脫產嗎

香酥鴨老闆被爆「賣房1180萬」　網怒：想脫產嗎

台南香酥鴨店48歲鄭姓老闆16日上午酒駕，撞死23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達0.95，甚至謊稱有找代駕、自己沒開車，引發各界撻伐。不少網友氣得肉搜，意外發現鄭男在網路刊登廣告賣台南透天厝，31年屋齡售價1180萬，懷疑有脫產嫌疑，再引發眾怒。

騎士吃麻油雞被判酒駕　法官給機會

騎士吃麻油雞被判酒駕　法官給機會

1年69起酒駕事故　警揭數據示警

1年69起酒駕事故　警揭數據示警

老闆酒駕撞死女清潔員　遭灌爆改店名

老闆酒駕撞死女清潔員　遭灌爆改店名

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

關鍵字：

酒駕打工保險理賠

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

「最會推責任」星座Top3！

葉全真EMBA同學變戀人

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面