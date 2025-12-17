　
政治

藍營要推助理費除罪化、緩刑犯可參選、連署賄選不罰　綠批貪汙五法

▲▼陳玉珍。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨近期提出多項爭議法案，包含助理費除罪化、緩刑犯仍可參選公職、為國民黨附隨組織「救國團」解套，讓不當黨產回歸國民黨等。對此，民進黨今（17日）表示，包括總預算、國防特別預算等法案，屢次無法順利審查。反觀國民黨立委提出的爭議修法，卻快速推進，即便引發社會質疑與抗議，仍堅持不撤回。強推內容貪婪醜陋的「貪污五法」，令人清楚感受到熟悉的國民黨回來了。

民進黨發言人吳崢指出，近期國民黨立委提出多項修法，外界統稱為「貪污五法」，內容涉及廉政制度與選舉公平，影響深遠。首先，立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，企圖護航涉貪同黨立委顏寬恒，將原本應專款專用的公費助理經費，變成立委可支配款項，甚至無須檢據核銷，嚴重侵害助理權益。

吳崢也提到，另案修正《地方民意代表費用支給條例》，同樣放寬地方民代助理費使用規範，讓助理費可被任意挪用，公帑透明與監督機制蕩然無存。

吳崢指出，第三，陳玉珍再提案修正《公職人員選舉罷免法》，放寬社會已有高度共識的「排黑條款」，讓判刑確定、仍在緩刑期間的犯人也能參選公職，衝擊公平選舉的價值基礎；第四，立委林思銘提案修正《總統副總統選舉罷免法》，主張尚未正式登記為候選人前，連署階段的賄選行為不需處罰，形同替買賣連署書行為開後門。

立委游顥提案修正《不當黨產條例》，企圖替法院認定的國民黨附隨組織「救國團」解套，讓不義黨產不必歸還國家，形同國庫通黨庫。

吳崢強調，在全民厭惡貪污、期待廉政的此刻，國民黨立委卻無視社會觀感，強行表決將爭議法案一一送交委員會審查，行徑令人遺憾。

吳崢呼籲，提出「貪污五法」的陳玉珍、林思銘、游顥，以及幕後主導的傅崐萁與相關連署立委，應立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐、侵害勞動權益的法案，讓國會運作回到社會期待。

國民黨貪污五法助理費救國團緩刑犯賄選刑罰貪汙民進黨

