助理費除罪化公聽會　學者籲制度化管理、確保助理權利義務

▲「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，立法院司法及法制委員會今(17日)召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會。與會學者專家認可要透過法制化工作，確保助理的權利與義務；不過，也有學者認為應尊重立委的專業與自律。

陽明交大法律學者林志潔表示，助理費是助理薪資，不是委員薪資，且所有的公家資源，在請領時，必須檢具單據，2012年左右，我國大學曾爆發國科會報帳案，因為當時對研究經費使用過於僵化，導致有些大學老師為了研究的延續性，先使用發票請款，之後進行了一連串的法規調適，要增加彈性但也必須要合法，包括明確助理的資格、保密義務、聘任程序以及權益保護，不該修法時自肥、侵奪辛苦助理們的薪資。

東吳大學政治學系教授蘇子喬表示，陳玉珍的提案傾向把助理費定義為委員薪資，賦予立委統籌運用，此設計雖能解決核銷手續或擴大彈性，但也可能為立委帶來一些風險。

蘇子喬說，如果修法將這個經費完全交由立委來統籌運用的話，這個在法律上等同是宣告說委員就是唯一的僱主，未來如果說發生勞資糾紛、職災補償這樣的一些爭議的話，立法院作為機關的角色將會幾乎就完全退場了。

開南大學法律學院兼任副教授仉桂美則指出，應尊重立委專業、自律；另外，目前助理不適用公務員服務法，且助理隨立委同進退，她認為沒必要再另訂專法。

