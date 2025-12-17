　
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲律師出招　請法官告發檢察官偽造文書、證人涉偽證

▲▼台北地院審理京華城等案，今（17日）續行被告柯文哲律師團答辯程序。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理京華城等案，今（17日）續行被告與律師團答辯程序，柯文哲換穿淺色系上衣與外套出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城等案，今（17日）上午續行柯文哲律師團答辯程序，律師鄭深元直指偵辦檢察官林俊言竄改偵訊筆錄、林欽榮本案作證有不實陳述，建請合議庭依職權告發林俊言涉犯偽造文書罪嫌，證人林欽榮涉犯偽證罪嫌。

柯文哲的律師團先前審理時，多次指稱林俊言偵辦本案，涉壓迫被告認罪，鄭深元今再次撻伐，同案被告彭振聲證稱認罪是因林俊言說陳情轉研議就是圖利，彭不懂法律專業、當時又在押，同案被告邵琇珮也因偵訊時，被檢方當場施壓「不要想糊弄過去」，為求減刑、保住公務員資格而認罪。

鄭深元強調，彭振聲雖維持認罪，但證稱主持都委會審議京華城提案當下，自認程序合法，邵琇珮是深受各級長官肯定的優秀專業公務員、勇於據理力爭，她開會被偷錄音顯示，一再要求京華城提案增加公益性與對價性，毫無圖利跡象，邵出庭也自認當年沒違法，2人認罪顯受檢方壓迫所致。

此外，審理中勘驗同案被告黃景茂偵訊光碟，發現他應訊堅稱沒違法、筆錄卻記載他承認「縱然有違法」、也要依柯文哲的「奉交下」，把京華城的陳情案送進都委會研議等語，黃證稱「那是檢察官幫我記上的」，他應訊沒這樣說，做完筆錄只有很短的時間檢查，他沒注意到。

鄭深元今表示本案竟然出現檢察官竄改筆錄情形、令人無法理解，建請合議庭職權告發林俊言涉犯偽造文書罪嫌。

其次，鄭深元建請合議庭職權告發林欽榮作偽證，因林欽榮證稱京華城的行政作為有違法之處，但他自身所作所為卻不一致。林欽榮是柯文哲第1任台北市長時的副市長、現任高雄市副市長，他今年（2025年）5月為京華城案作證，表示北市府與京華城訴訟期間，依規不能受理對方陳情，京華城也不能依《都市計畫法》第24條申請容積獎勵。

林欽榮證稱得知柯文哲市府團隊跟京華城協商、提供自創容獎，覺得「unbelievable（難以置信），極度不公平」，他認為不合法的訴求，「就算多給1平方公尺都是圖利！」林欽榮強調跟柯道不同不相為謀，但「我不恨他！」

柯文哲先前庭訊吐槽林欽榮「在這個法庭，做了偽證」，指林欽榮任北市副市長兼任都委會主委期間，受理應曉薇替京華城提出的陳情、協調案，還送入都委會審議，當時雙方也有訴訟，且北市府都發局官員證稱私人可依《都計法》第24條申請容獎，柯認為檢方就是信了林欽榮說詞，才發動偵辦京華城案。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

京華城容積率貪污收賄職權告發圖利偽證偽造文書

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

