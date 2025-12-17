　
同法官判決差很大？童仲彥助理費5萬判貪汙　名嘴：真有意思

高虹安、童仲彥。（合成圖／記者黃彥傑攝、楊永盛翻攝）

▲高虹安、童仲彥。（合成圖／記者黃彥傑攝、楊永盛翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

前新竹市長高虹安助理費案日前判決出爐，被認定不構成貪汙，引發外界高度關注。名嘴粉專「特急件小周的人渣文本」隨即翻出另一宗舊案直呼「真正有意思」，指出前台北市議員童仲彥同樣涉及助理費，金額僅約5萬元，卻被判貪汙，而兩案關鍵竟出自「同一位法官」，強烈對比引發討論。

特急件小周在貼文中點名，高等法院郭姓法官在高虹安助理費案中，認定不構成貪汙，但在童仲彥的助理費案件中，卻判決成立貪汙罪，「童的金額還比高少」，直言這樣的結果「真的有意思」。同時也附上台灣高等法院111年度聲再字第140號刑事裁定，供網友自行比對。

貼文還直接引用裁定內容指出，「議員之公費助理補助費、春節慰勞金等均由議會編列預算支付，並非議員薪資之一部分，更非對議員個人之實質補貼，不能任由議員將其間差額挪作他用，甚至納入私囊」，並強調這樣的性質「核與公務員加班費、值班費、差旅費及休假補助費之性質不相同」，最後只留下三個字總結「有意思。」

相關貼文曝光，網友們紛紛留言，「同一個法官，結果兩樣情，真的傻眼」、「最有趣的就是同一位法官」、「這樣的判決，如何讓人民再信任司法」。也有人酸說「有搞定跟沒搞定的差別」、「立委大於議員，下課囉」，質疑判決標準前後不一。

不過，也有不同聲音指出，兩案在事實認定上仍有差異，有網友指出，「判決書就寫得很清楚，童案是人頭報帳，高案則是實質有請助理且確實有加班」，認為不能只看金額就下結論。正反意見持續交鋒，也讓這起「同一法官、不同結果」的助理費判決，再度成為輿論焦點。

12/15 全台詐欺最新數據

二審貪汙無罪！高虹安盼市長復職「越快越好」

二審貪汙無罪！高虹安盼市長復職「越快越好」

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，二審結果大逆轉，因貪汙部分無罪，量刑從7年4月大減變成6月，且得易科罰金，高虹安也得以向內政部申請復職。今(17日)高虹安也在判決出爐後的隔天就出席公開活動，表示目前還沒有收到內政部的回函，也強調希望復職越快越好。

助理費修法公聽會　法務部：實質增加立委收入

助理費修法公聽會　法務部：實質增加立委收入

助理費除罪化公聽會　她舉國科會報帳案：可增加彈性但不該修法自肥

助理費除罪化公聽會　她舉國科會報帳案：可增加彈性但不該修法自肥

內政部收到高虹安復職申請了！　劉世芳：公文正簽辦中

內政部收到高虹安復職申請了！　劉世芳：公文正簽辦中

「冤案」！　邱毅：高虹安連任勝率8成以上

「冤案」！　邱毅：高虹安連任勝率8成以上

