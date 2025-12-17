王世堅臉掛彩還跟「兩隻兇手」道歉　指傷口自嘲「頭殼一洞啦」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（17日）是民進黨中常會，綠委王世堅出席時被發現額頭側邊貼著大張OK繃，經媒體詢問，王世堅也透露，傷口是自己在做伏地挺身時，被家裡兩隻貓嚇到，嚇一跳就撞到。也有媒體好奇問是否訓斥貓？王否認，沒有啦，疼愛這兩隻貓咪就就像疼愛自己女兒一樣，「我還跟牠們道歉呢，因為我被牠們嚇到，牠們同時看我那反應，牠們也被嚇到」。王世堅也指著自己傷口打趣道，這叫頭殼一個洞啦（台語）。

王世堅今中常會前接受媒體聯訪，對於壯闊台灣創辦人吳怡農表示，自己參選台北市長不會接受企業捐款，王世堅回應，其實只要符合政治獻金法規定，每位候選人都遵守、有不同的做法，有的人可能比較潔身自愛、有潔癖，所以大金額不收，但政治獻金法都有規定，只要不超過一個額度都是合法的，在相關法規規定下，每位候選人有自己的選擇，吳怡農發表自己的看法，各界也都尊重。

至於會不會污名化企業捐款？王世堅認為，所以說這是每個人不同的看法，政治獻金法也有規範，企業捐獻有額度，國家已經算是很嚴格把企業介入選舉的程度壓到最低，大家一切就按照法規判斷，只要合法，也不能說誰錯誰對。

王世堅今天現身時被發現臉上掛彩，他透露跟家裡兩隻貓毛毛、小小毛有關，王世堅尬笑表示，他在做伏地挺身，家裡那兩隻貓都很活潑，「他們就跳到我肩膀，我嚇一跳就往下撞到這樣子」。

也有媒體好奇有無訓斥貓？王世堅連忙否認，沒有啦，「我疼愛這兩隻貓咪就就像疼愛自己女兒一樣。我還跟牠們道歉呢」。王表示，「因為我被牠們嚇到，牠們同時看我那反應，牠們也被嚇到」。