政治 政治焦點 國會直播 專題報導

福建號成軍後首通過台灣海峽　顧立雄：預判是回上海長興島做缺改

▲顧立雄17日赴立法院外委會專報並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲顧立雄17日赴立法院外委會專報並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部今（17日）公布中共新航鑑「福建號」通過台灣海峽監控畫面，此為該艦11月成軍後首次有此舉。國防部長顧立雄表示，國防部發布的照片顯示，福建號上沒有艦載機，預判它是要回到上海長興島去做進一步相關缺改。

國防部上午按慣例發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，指出自昨早6時至今早6時止，偵獲共機9架次，其中逾越中線進入北部及西南空域5架次，另外有共艦7艘，持續在台海周邊活動。同時，國防部也表示，中共福建號航空母艦在16日航經台灣海峽，並公布監控畫面。

顧立雄今在赴立法院外交國防委員會報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」時，民進黨立委羅美玲詢問，福建號成軍後首度通過台灣海峽，有什麼異常的地方嗎？

顧立雄說，國軍有全程監控，發布照片顯示，上面並沒有艦載機，預判是要回到上海長興島去做進一步相關缺改。對於有無任何軍事行動？顧立雄說，目前觀察沒有。

據了解，福建號是中國自主設計建造的第三艘航空母艦，於2022年下水，滿載排水量8萬噸，採用平直甲板與電磁彈射系統（EMALS），可搭載殲-15、殲-35等固定翼艦載機。與前兩艘航母「遼寧號」與「山東號」相比，福建號擁有更強的起飛效率與戰力投射能力，增強遠洋作戰與戰略威懾力。另外，福建號成軍前，曾於9月12日首度穿越台灣海峽。

▼國防部公布中共航空母艦「福建號」，12月16日航經台灣海峽畫面。（圖／國防部提供）

▼國防部公布福建號昨航經台灣海峽畫面。（圖／國防部提供）

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光
快訊／詹旺彬驚傳過世！　享年59歲

中國第三艘航空母艦「福建號」11月在海南三亞正式入列成軍。國防部今（17日）公布，中共福建號(CV-18)航空母艦昨航經台灣海峽，國軍綿密監控。

福建號共軍中共顧立雄台灣海峽長興島上海

