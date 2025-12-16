　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

室內裝修公司標下炸藥採購　顧立雄嗆1句讓他傻眼

記者趙蔡州／綜合報導

針對國民黨立委質疑，室內裝修公司「福麥國際」得標國防部炸藥採購標案疑似圖利，國防部長顧立雄15日強調，國防部過往都是採公開招標程序，資格也從未改變，更嗆「計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎」。消息一出立刻引發社會各界熱議，有網友的回覆更讓粉絲團「政客爽」大讚「突破了大腸！」

顧立雄15日上午到立法院進行報告並備詢，他會前受訪時表示，除了軍備局以外，國內廠商沒有自製產能的火藥、原物料等要從國外進口的這些案件，國防部往前溯查20年，全部都採公開招標，20年來沒有任何改變，沒有任何一家公司量身訂做，都是採公開招標的程序，資格也都是維持如此。

▲▼國防部長顧立雄列席外交及國防委員會專案報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

顧立雄說，廠商在招標階段願意來投標，就要繳交押標金，是預算金額的3%，得標後還要繳交預算金額5%作為履約保證金，廠商一旦無法履約，就會面臨被解約、沒收履約保證金，且還要停權。

顧立雄憤怒說，「我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊！那這樣我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎」、「那我們需要設立什麼其他的門檻呢？我們設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？

親藍臉書粉專「政客爽」16日轉貼了顧立雄的受訪畫面，引發許多網友熱烈討論，有人說，「不是，你這是問A答B，沒人在乎名字，而是資格啊，資格」、「所以什麼都不用管，這樣就會容易履約喔」，更有人說「其實依採購法的邏輯，他說的沒錯，但為何裝潢公司在投標資料，能夠提出過往履約證明或是可履約證明，這就很匪夷所思，畢竟炸藥這種東西是一般人可以買的」，留言讓政客爽忍不住大讚「突破了大腸」。

12/14 全台詐欺最新數據

346 0 8648 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

老闆酒駕撞死23歲女！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉
三重「猴」出沒！包尿布霸佔機車坐墊
北市清潔婦下班騎單車返家　捲公車底慘死…家屬認屍淚崩
大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

福麥資本額1900萬能繳逾4千萬履約保證金？　顧立雄：這不需要非議

資本額1900萬的室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購案，即便國防部指該司具國際貿易業資格，質疑聲浪仍不斷。對於藍委賴士葆質疑福麥國際是否拿國防部合約向銀行融資來繳4000多萬的履約保證金，顧立雄今（15日）表示，過去幾十年很多中小企業或從事國際貿易奮鬥過程中，如何運用資金，本來就是他們成功歷史裡面的一段，「我認為我們不需要非議這樣手段」，重點在於要繳交履約保證金。

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓它履約？

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

裝修公司拿5.9億炸藥標案　藍委爆從印度採購、還有近9億開口合約

顧立雄軍購

