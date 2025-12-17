　
知情人士：華納兄弟擬拒派拉蒙搶親　重申支持Netflix收購

▲Netflix出手收購華納影業。（圖／路透）

▲Netflix出手收購華納影業。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

知情人士透露，華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）董事會最快可能於今（17日）就派拉蒙天舞影業（Paramount Skydance）提出、總額1084億美元（約新台幣3.5兆元）的收購案作出決定，而且董事會傾向建議股東投票反對這項提案，為這場牽動好萊塢與串流產業版圖的併購戰再添變數。

外電報導指出，若華納兄弟探索董事會選擇重申對Netflix（Netflix）收購方案的支持，將意味著競逐華納資產的戰局出現最新轉折。相關資產涵蓋華納兄弟歷史悠久的電影與電視製作部門，以及規模龐大的影視內容庫，從《北非諜影》（Casablanca）、《大國民》（Citizen Kane）等經典作品，到《哈利波特》（Harry Potter）、《六人行》（Friends）等近代熱門影集，並包含HBO及HBO Max串流平台。

華納兄弟探索發言人對此拒絕評論。市場分析認為，最終勝出者將在激烈的串流平台競爭中取得重大優勢，因為掌握這批深厚的內容庫，長期以來一直是各大媒體與科技公司爭相收購的目標。

Netflix已於本月以270億美元現金加股票的方式，成功擊敗對手，取得華納兄弟探索非有線電視資產的收購權。不過，派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）隨後直接向華納兄弟探索股東提出每股30美元、全現金的全面收購方案，試圖翻盤。

根據派拉蒙向監管機構提交的文件，公司主張其出價優於Netflix的方案，而且在反壟斷審查上具備更清晰的通關路徑。派拉蒙的收購資金來自410億美元的新股權融資，背後支持者包括艾里森家族與紅鳥資本（RedBird Capital），另有來自美國銀行（Bank of America）、花旗（Citi）與阿波羅（Apollo）的540億美元債務承諾。

不過，彭博報導指出，原本身為派拉蒙融資夥伴之一的庫許納（Jared Kushner）旗下投資公司Affinity Partners，已決定退出這場併購戰，為派拉蒙的資金結構增添不確定性。

派拉蒙方面以及Affinity Partners均未立即回應媒體置評請求。市場正密切關注華納兄弟探索董事會的最終態度，以及股東是否會支持派拉蒙的全現金收購提案，這場爭奪戰的結果，勢將深刻影響未來全球串流影視產業的競爭格局。

捷報！《左撇子女孩》殺進奧斯卡15強

