　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大咖導演詐Netflix上億！狂買豪車、加密貨幣　恐被關90年

▲▼曾執導電影《浪人47》（47 Ronin）的導演卡爾林奇（Carl Rinsch）。（圖／VCG）

▲曾執導電影《浪人47》的導演卡爾林奇。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

好萊塢再爆影視詐騙案。曾執導電影《浪人47》（47 Ronin）的導演卡爾林奇（Carl Rinsch），遭控向串流平台Netflix詐騙鉅額製作費，卻未完成任何作品，反而將資金挪作私人投資與奢華消費。美國法院近日裁定他多項罪名成立，恐面臨最高90年監禁。

根據CNN報導，法院紀錄與紐約聯邦檢察官指出，Netflix原本為林奇一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約台幣13.8億元）製作費；之後林奇再以「資金不足、需要追加預算完成拍攝」為由，向Netflix要求補助，平台因此再匯出1100萬美元（約台幣3.4億元）。

不過檢方指出，林奇並未將這筆錢用於影集製作，而是轉入個人帳戶進行投資操作，短短數月內就虧掉約一半資金。剩餘款項雖曾投入加密貨幣市場（cryptocurrency market）獲利，但最終仍全數回流至其私人帳戶。

檢方進一步揭露，林奇隨後展開奢華消費，包括購入5輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）與1輛法拉利（Ferrari），並花費超過65萬美元購買名錶與服飾；此外，他還砸下逾60萬美元購入床墊，又花近30萬美元添購高級寢具與床單，並動用資金清償約180萬美元信用卡帳單。

然而，Netflix出資的影集最終從未完成。法院認定林奇施涉及電信詐欺（wire fraud）、洗錢（money laundering）等多項罪名成立，後續將於4月宣判。依檢方說法，相關罪名若刑期合併計算，最高恐面臨90年徒刑。

林奇的律師班傑明．齊曼（Benjamin Zeman）則對判決表達不滿，認為此案可能對創作者造成寒蟬效應，讓藝術家在與出資方發生合約或創作糾紛時，面臨被聯邦政府以詐欺罪起訴的風險。

對此，Netflix已表明不予置評。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
刺青美女自曝「16歲被持刀性侵」學霸變+9妹！　IG曝光
施政全卡關　傳綠營私下接觸白營「拋1條件」盼重啟互動
朱學恒合照爆乳闆娘「兩手放背後」　網友酸：手變乖巧了
OpenAI罕見警告：下一代AI模型恐可開發零日攻擊
啦啦隊女神熊霓同框爸爸被酸「亂倫」：面相感覺活不久　火大回嗆
女遭警偷拍「AI合成裸照」　收傳票才知：不只我受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視！　主辦宣布：撤銷后冠

大咖導演詐Netflix上億！狂買豪車、加密貨幣　恐被關90年

俄烏和談陷膠著！　烏克蘭否認已接受撤離烏東

年終最強護照榜！台灣升至36名　前3名都在亞洲

北海道登山客遭熊襲亡　手錶GPS曝「屍體拖行軌跡」

博通害慘晶片股！費半收黑逾300點　台積電ADR被波及暴跌4.17％

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停火

博通股價重挫11%　毛利率引發AI報酬疑慮

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！泰國飯店員工驚見遺體

美版「俄烏和平方案」曝光！　英媒：烏克蘭2027年加入歐盟

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視！　主辦宣布：撤銷后冠

大咖導演詐Netflix上億！狂買豪車、加密貨幣　恐被關90年

俄烏和談陷膠著！　烏克蘭否認已接受撤離烏東

年終最強護照榜！台灣升至36名　前3名都在亞洲

北海道登山客遭熊襲亡　手錶GPS曝「屍體拖行軌跡」

博通害慘晶片股！費半收黑逾300點　台積電ADR被波及暴跌4.17％

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停火

博通股價重挫11%　毛利率引發AI報酬疑慮

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！泰國飯店員工驚見遺體

美版「俄烏和平方案」曝光！　英媒：烏克蘭2027年加入歐盟

相隔9年再披侍Japan戰袍 菅野智之確定入選WBC日本隊

嫌女友美食街點486元奢侈！　傳LINE討錢被譏：鹽酥雞後檸檬魚男

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視！　主辦宣布：撤銷后冠

快訊／08:19花蓮縣近海3.6地震　最大震度2級

大咖導演詐Netflix上億！狂買豪車、加密貨幣　恐被關90年

幕後／施政全卡關　傳綠營私下接觸白營「拋一條件」盼重啟互動

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

亞洲最大交通樞紐之一　廣州白雲站將AI引入公共服務

家樂福巧克力買1送1！聖誕IP禮盒登場　全聯新推可可麵包甜點

泰勒絲天鵝絨裝性感炸裂　挑戰最辣聖誕造型

「唱歌就送手機膜」 艾薇直接在夜市開唱！

國際熱門新聞

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

劍指台積電　三星破天荒讓馬斯克「住進」晶圓廠

兒長聊ChatGPT後弒母　OpenAI挨告

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

博通股價重挫11%　毛利率引發AI報酬疑慮

「台灣有事」是脫稿陳述！日議員：個人見解

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

德總理：烏克蘭讓步提案已交川普

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停火

投資股票慘賠2億！韓狠父勒斃9歲兒墜樓

更多熱門

相關新聞

俄烏和談陷膠著　烏克蘭否認已接受撤離烏東

俄烏和談陷膠著　烏克蘭否認已接受撤離烏東

俄烏和平談判再起爭議。針對最終版和談草案中，涉及烏克蘭部隊撤離烏東地區並設置緩衝區的內容，烏克蘭官方12日出面澄清，相關構想仍停留在討論階段，並未定案；俄羅斯方面則回應，即便俄軍撤出，仍會派遣其他執法力量進駐維持秩序。

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

移工當車手坑5台人騙走35萬　重判7年半

移工當車手坑5台人騙走35萬　重判7年半

可以色色了？ChatGPT成人模式2026推出

可以色色了？ChatGPT成人模式2026推出

海基會10月就發函小紅書　明確要求回覆

海基會10月就發函小紅書　明確要求回覆

關鍵字：

Netflix詐騙好萊塢導演Carl Rinsch北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

最忘恩負義的三大星座！

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

以為腸胃炎！11歲妹狂吐5次　醫一掃CT：致命警訊

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面