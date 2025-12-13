大咖導演詐Netflix上億！狂買豪車、加密貨幣　恐被關90年

▲曾執導電影《浪人47》的導演卡爾林奇。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

好萊塢再爆影視詐騙案。曾執導電影《浪人47》（47 Ronin）的導演卡爾林奇（Carl Rinsch），遭控向串流平台Netflix詐騙鉅額製作費，卻未完成任何作品，反而將資金挪作私人投資與奢華消費。美國法院近日裁定他多項罪名成立，恐面臨最高90年監禁。

根據CNN報導，法院紀錄與紐約聯邦檢察官指出，Netflix原本為林奇一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約台幣13.8億元）製作費；之後林奇再以「資金不足、需要追加預算完成拍攝」為由，向Netflix要求補助，平台因此再匯出1100萬美元（約台幣3.4億元）。

不過檢方指出，林奇並未將這筆錢用於影集製作，而是轉入個人帳戶進行投資操作，短短數月內就虧掉約一半資金。剩餘款項雖曾投入加密貨幣市場（cryptocurrency market）獲利，但最終仍全數回流至其私人帳戶。

檢方進一步揭露，林奇隨後展開奢華消費，包括購入5輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）與1輛法拉利（Ferrari），並花費超過65萬美元購買名錶與服飾；此外，他還砸下逾60萬美元購入床墊，又花近30萬美元添購高級寢具與床單，並動用資金清償約180萬美元信用卡帳單。

然而，Netflix出資的影集最終從未完成。法院認定林奇施涉及電信詐欺（wire fraud）、洗錢（money laundering）等多項罪名成立，後續將於4月宣判。依檢方說法，相關罪名若刑期合併計算，最高恐面臨90年徒刑。

林奇的律師班傑明．齊曼（Benjamin Zeman）則對判決表達不滿，認為此案可能對創作者造成寒蟬效應，讓藝術家在與出資方發生合約或創作糾紛時，面臨被聯邦政府以詐欺罪起訴的風險。

對此，Netflix已表明不予置評。