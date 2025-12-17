　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安貪污獲無罪　蘇一峰斷言「明年穩了」

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費一案，二審逆轉從有期徒刑7年4個月改判刑6個月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。經常關注時事的醫師蘇一峰斷言，「新竹市長選舉明年高虹安穩了」，人民的憤怒將會反彈，「年輕人只會更討厭綠營」。

▲▼高虹安貪污案高院再度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高虹安貪污部分獲判無罪，未來不僅可以復職，還能競選連任。（圖／記者吳銘峯攝）

新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費遭到停職，一審遭判處有期徒刑7年4個月，上訴二審卻出現大逆轉，高等法院審理後昨日（16日）改依公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。

高院指出，「立委公費助理費」在法律與實務上屬於補助性質、可彈性運用的經費，而非專款專用僅能發給助理的薪資，所以難認高虹安有詐騙國家錢財的貪污行為。

對此，醫師蘇一峰16日在臉書發文斷言，「新竹市長選舉明年高虹安穩了」，新竹人民被剝奪市長1年多，加上青鳥側翼擾亂，累積的民怨沸騰，所以支持選票會變多，綠營不論是派前市長林智堅或是其他人選，恐怕都會輸到脫褲，「針對高虹安的這一套司法迫害下來，人民的憤怒要反彈了，年輕人只會更討厭綠營。」

⚪新竹市長選舉明年高虹安穩了 ????而且新竹人民被剝奪市長一年多，綠營加上青鳥側翼群魔亂舞，累積的民怨沸騰，支持選票只會更多 ????新竹派抄襲仔碩士小智還是其他人去選，都會是輸到脫褲 ????針對高虹安的這一套司法迫害下來，人民的憤怒要反彈了，年輕人只會更討厭綠營

蘇一峰發佈於 2025年12月16日 星期二
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

高虹安蘇一峰

