　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安貪污改判無罪　黃智賢轟承審法官「貪官之友」噁心可恥

▲▼高虹安貪污案高院再度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高虹安詐領助理費案，二審改判貪污罪部分無罪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判處7年4月，然而高院二審改判貪污罪部分無罪，僅以公務員登載不實罪判處6個月。對此，媒體人黃智賢在臉書談論此事，痛斥承審法官郭豫珍根本是貪官之友，有這位法官「何愁人間不黑暗」。

黃智賢16日在臉書表示，高虹安一審被依貪污罪判7年4個月，而二審卻只以公務員登載不實罪輕判6個月，還可易科罰金免坐牢，「法官郭豫珍判貪污無罪的核心理由，是認為助理費是整包給立委自由彈性運用的，本來就是高虹安的錢，所以沒有貪污，郭法官的法律見解與事實認定，真是貪官之友。」

黃智賢說，「立法院組織法第32條規定公費助理要依照勞基法，法條很清楚明白，助理費這錢就是給助理的薪資，不是屬於立委彈性運用的錢，郭法官顯然連公款不但要公用，而且公款要法用，這種基本法裡都不懂，還可以曲解法條，說這是屬於立委可以彈性運用，拜託，助理費即使過去是直接撥給立委，也必須要用來聘僱助理。」

黃智賢指出，「郭法官還把所有高虹安用偽造文書、低薪高報、逼迫助理洗出來的公款，在小金庫，任她恣意爽用，還都算是高虹安因公使用，若助理費是給立委的錢，那就沿用過去，直接把錢匯給立委就好，為何要把助理薪資，改成直接匯給助理，就是因為不希望立委像高虹安這樣。」

黃智賢直言，「郭豫珍法官實在是太詭詐了點。雖然狡詐，但斧鑿痕跡如此清楚，為高虹安貪污助理費開脫，尋找巧門的暗黑之心，昭然若揭。實在可悲，可鄙，可恨」、「郭法官說，助理薪資會改為直接匯給助理，是因所得稅問題，所以才把錢匯給助理，但她認為其實錢是要整包給立委的，郭法官妄自曲解法律的臉皮是很厚，但很LOW。」

黃智賢接著罵，「高虹安浮報助理費，跟浮報助理加班費，再把錢洗出來花用，這是郭法官承認的犯罪事實，比如報4.5萬薪水，跟助理抽1萬來用，但助理實際只領到3.5萬薪水，而立法院卻要付4.5萬勞健保費用，多付的錢，是郭法官要幫忙付嗎，還是我們人民就是牛馬，納稅錢愛怎麼用怎麼浪費都應該？國家機關、國家法律與制度是可以任由立委套錢取利？」

黃智賢說，「郭法官認為助理薪資跟助理加班費，都是屬於要給立委的錢，本質不是給助理的，而是給立委的，屬於立委可以彈性運用的範圍，真是荒唐給荒唐開門，因為荒唐到了家，法院補助立委的費用，除了助理費外，還有手機費、汽油費、辦公室費用等，還有國會交流費用、立委服務處租金補貼，各種補貼項目都羅列清楚，為什麼郭法官會幻想助理費，是整包給立委，任憑立委隨意使用？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老闆酒駕撞死23歲女！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉
三重「猴」出沒！包尿布霸佔機車坐墊
北市清潔婦下班騎單車返家　捲公車底慘死…家屬認屍淚崩
大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安貪污改判無罪　黃智賢轟承審法官「貪官之友」噁心可恥

鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔員！列「民眾黨特約商家」　台南黨部回應

高虹安將復職　鄭正鈐祝夥伴走過風雨：未來繼續為新竹打拚

吳怡農宣示「陽光政治主張」：不收企業捐款、讓市民當股東

列舉「毀憲亂政一覽」　鄭麗文：一切賴清德說了算離獨裁有多遠？

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

共軍由演轉戰威脅存在　國防部：敵猝然攻擊部隊不待命令作戰

加速馬太鞍溪災後復原　行政院設光復工作站統籌地方中央

卓榮泰不副署財劃法　趙少康示警：倒閣、解散國會是單面刃別上當

ET民調／何志偉促TPASS起源、技職教育接軌國際　政策滿意破80％

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

高虹安貪污改判無罪　黃智賢轟承審法官「貪官之友」噁心可恥

鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔員！列「民眾黨特約商家」　台南黨部回應

高虹安將復職　鄭正鈐祝夥伴走過風雨：未來繼續為新竹打拚

吳怡農宣示「陽光政治主張」：不收企業捐款、讓市民當股東

列舉「毀憲亂政一覽」　鄭麗文：一切賴清德說了算離獨裁有多遠？

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

共軍由演轉戰威脅存在　國防部：敵猝然攻擊部隊不待命令作戰

加速馬太鞍溪災後復原　行政院設光復工作站統籌地方中央

卓榮泰不副署財劃法　趙少康示警：倒閣、解散國會是單面刃別上當

ET民調／何志偉促TPASS起源、技職教育接軌國際　政策滿意破80％

不菸不酒罹腎臟癌！醫師給「3建議」體內永久化學物質降低了

高虹安貪污改判無罪　黃智賢轟承審法官「貪官之友」噁心可恥

鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔員！列「民眾黨特約商家」　台南黨部回應

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

美國公布11月失業率升至4.6%　創下4年來新高

澳洲恐攻被擊斃槍手來自印度　家屬也傻眼：不清楚他為何變激進

睡眠不足害短命！醫師揭最新研究：不能只睡6小時

關穎曝曾與社會脫節超恐懼　一度和老公無話可聊

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

【花式機關】有種被日本夾娃娃機羞辱的感覺^^

政治熱門新聞

高虹安將復職　鄭正鈐盼她繼續為新竹打拚

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

吳怡農宣示陽光政治主張：不收企業捐款

酸藍白不敢倒閣　民進黨團：改選獲2／3席次可罷免總統

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

列舉「毀憲亂政一覽」　鄭麗文：一切賴清德說了算離獨裁有多遠？

撞死清潔員老闆掛名特約商家　民眾黨說明

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

統一讓台北達二線城市水準？陳揮文反問一句酸爆

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

政院不副署財劃法　翁曉玲放話：嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元籲在野彈劾總統

更多熱門

相關新聞

高虹安將復職　鄭正鈐盼她繼續為新竹打拚

高虹安將復職　鄭正鈐盼她繼續為新竹打拚

新竹市長高虹安詐領助理費案，一審遭判7年4月徒刑並停職，而二審高院改判貪污罪部分無罪，僅以公務員登載不實罪判處6個月，代表她除了可復職外，未來也能競選連任。對此， 2026年最有望代表國民黨角逐新竹市長的立委鄭正鈐表示，很高興看見高虹安走過風雨，盼未來繼續為新竹打拚。

柯文哲憶亡父哽咽「我走不過去」

柯文哲憶亡父哽咽「我走不過去」

媒體問高虹安二審改判　柯文哲「ㄏㄥˋ」了一聲

媒體問高虹安二審改判　柯文哲「ㄏㄥˋ」了一聲

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因

預言高虹安「貪污案二審無罪」成真！沈政男斷言下一步

預言高虹安「貪污案二審無罪」成真！沈政男斷言下一步

關鍵字：

高虹安貪污

讀者迴響

熱門新聞

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

北市驚傳墜樓　女當場無生命跡象

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

基隆嚴重車禍！轎車猛撞機車再自撞1傷1命危

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

民調曝！媒體人驚王義川「年輕選票大出走」

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面