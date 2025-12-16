撞路邊自小客！阿北落跑被攔下　竟辯：碰一下而已何必找警察

▲林姓男子駕駛休旅車行經中豐路南勢二段附近，不慎擦撞路旁停放白色轎車後肇逃。（圖／平鎮警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中豐路平鎮南勢二段前（14）日晚間發生肇事逃逸案，林姓男子駕駛休旅車行經該處時，不慎擦撞停放民宅車庫前白色自小客車，林男肇事後未停車隨即駛離，車主發現立即追出查看，快步追上肇事休旅車，未料肇事林男辯稱「就輕輕碰一下而已，私下賠賠就好，何必叫警察」，車主氣得火冒三丈將過程PO上臉書，同時打電話報警處理，平鎮警方到場後，雙方都未受傷，也無酒精反應，肇事原因還在調查釐清中。

▲林姓男子駕駛休旅車（圖）行經中豐路南勢二段附近，不慎擦撞路旁停放白色轎車後肇逃。（圖／平鎮警方提供）

被撞女車主今（16）日後在臉書PO文，前晚8時30分許自小客車停放車庫，在家中看電視時突然聽到碰一聲，整條街鄰居都跑出來看，丈夫發現後跑出去追上肇事逃逸的林姓男子，問其知不知道撞到車了？林翁竟回答「知道啊，就輕輕碰一下，還辯稱剛開完心臟手術，罹患帕金森氏症等，因車上照後鏡壞掉看不到，自己的車也撞到受損沒有修，且被撞的車沒怎麼樣，私下賠賠就好，何必叫警察？」

女車主怒批「這是肇逃的理由嗎？」肇事林男休旅車混身都是傷痕，似乎撞到別人車很習慣，根本就是慣犯，遇到這種人真不知道該說什麼，社會上真的有很多「不適合上路卻硬要上路的人」…網友也紛紛留言批評。

▲平鎮警方在中豐路南勢二段附近事故現場調查。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方調查，針對14日晚間8時許，69歲林姓男子駕駛休旅車沿中豐路南勢二段487巷事故案，疑似未注意路況，導致擦撞停放路邊自小客車，林男自稱誤認自己擦撞路邊盆栽，故肇事後逕行駛離現場，本起事故未造成人員受傷，

經檢測林男酒測值為零，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清中。