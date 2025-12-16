「我殺人了」桃園男持刀猛刺同事奪命被起訴　由國民法官審理

▲黃姓男子在宿舍酒後與張姓同事起口角，事後竟持水果刀與酒瓶折返宿舍，朝其腹部猛刺一刀奪命。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今年5月在龜山區工廠宿舍酒後與張姓同事起口角，雖找宿舍管理員換房調解，黃事後越想越氣，竟持20公分水果刀與酒瓶折返宿舍，持酒瓶朝張男頭部敲擊後，再持刀朝其腹部猛刺一刀，造成其腸子外露等重傷，黃逞凶後雖大喊「我殺人了，快叫警察跟救護車」，並向警方自首坦承行兇，張男被送醫急救後仍傷重不治；桃園地檢署偵結依殺人罪嫌移由國民法官庭審理。

檢警調查，54歲的黃姓男子與張姓男子為同事關係，2人同住於龜山區某公司工廠宿舍，今年5月26日晚間7時許，黃男與張姓男子酒後起口角爭執，黃男氣不過找宿舍管理員要求換房調處，管理員為避免2人持續爭吵，遂將黃換宿調離至隔壁房間，但黃男仍然氣憤不平，自房間取出長達20公分水果刀藏在外套口袋內，隨手拿取空米酒酒瓶回到宿舍房間。

晚間11時5分許，黃男見張男自宿舍房間內床鋪起身，先以米酒瓶猛敲張男頭部，再以水果刀朝其腹部猛刺1刀，拔出水果刀時，造成張男腹部腸子外露等重傷，張男血流如注倒地不起，黃男嚇得酒醒趕緊跑到1樓叫醒宿舍管理員大喊「我殺人了，快叫警察跟救護車」，管理員到舍房間查看後，打電話向龜山警分局報案，黃男則待在宿舍房間內。

大林派出所員警到場時，黃男當場自首坦承行凶，員警當場扣得作案用水果刀與酒瓶等證物，救護人員到場將奄奄一息張男送醫急救，但張仍於5月29日晚間9時許，因腹部創傷經手術治療術後仍因腸缺血性壞死併發敗血症而不治死亡。

桃檢複訊時，黃男坦承犯行不諱，檢方根據警方提供現場照片、監視畫面截圖、醫院死亡證明書等佐證，確認犯行明確，偵結依犯刑法之殺人罪嫌、國民法官法提起公訴。