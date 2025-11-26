　
社會 社會焦點 保障人權

昨二審才宣判…黃子佼「開賓士碰撞女騎士」肇逃！今再遭檢方起訴

▲▼監視器疑拍到黃子佼副駕有人（箭頭），還回頭查看女騎士倒地（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲黃子佼與女騎士發生碰撞後逃逸，監視器疑拍到黃子佼副駕有人。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

藝人黃子佼在2023年的#Metoo浪潮中遭爆多年前性騷醜事，連帶扯出私藏2259部未成年青少年性影像影片，25日才被依違反《兒童及少年性剝削防制條例》二審判刑1年6月，緩刑4年，而妻子孟耿如也在事件爆發後與他離婚，8月間他又爆出開車撞傷女騎士後肇事逃逸，一波未平一波又起，新北地檢署26日偵結他的車禍案，以肇事逃逸罪嫌將他起訴。

回顧整起案發經過，黃子佼8月24日上午7時許，駕車沿著三重區五谷王南街往重新路方向行駛，孰料，在巷口時卻與同向林姓機車女騎士發生碰撞，林女當場倒地，臉部、右前臂、左手肘、右膝蓋等處受有擦傷，但黃子佼卻未下車察看林女狀況，逕自駕車離去。

▲▼ 黃子佼與機車發生擦撞的監視器畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

林女事後自行前往醫院就醫，並持驗傷單到警局報案。黃子佼到案後供稱，自己是要禮讓前方經過的外送機車才停下，當下「沒感覺撞到人」，在偵查時辯稱，不記得有沒有向右方看，沒有發現撞擊或察覺撞擊聲音；林女則稱，發生車禍後，黃子佼有往她倒下的地方看一下，但人沒有下車查看就離去。

檢方勘驗相關事證後發現，黃子佼為了禮讓前方的機車而突然右偏停止，導致林女閃避不及人車倒地，當時兩車距離相當近，而且林女倒地的力道、聲響都很巨大，且林女倒地時，黃子佼的車輛是靜止狀態，隨後慢慢往左邊挪動，顯然是為了避開倒地的林女，理應知道右側有人發生車禍的事實，最後依照肇事逃逸罪嫌起訴黃子佼。

 

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃子佼改判緩刑　律師：現實懲罰更多

黃子佼改判緩刑　律師：現實懲罰更多

藝人黃子佼收藏2259部未成年青少年性影像影片，二審改判1年6個月，緩刑4年，引發外界正反意見議論。律師李怡貞表示，這個緩刑其實不好拿，如果沒有全數和解或許拿不到，而且二審整體刑度還是比一審重，「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛。」

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

黃子佼稱「好奇心誤觸」　婦團駁斥：

黃子佼稱「好奇心誤觸」　婦團駁斥：

黃子佼確定逃囚？高檢署回應了

黃子佼確定逃囚？高檢署回應了

黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去

黃子佼「我懂被害人的痛」嚴立婷聽不下去

關鍵字：

黃子佼肇事逃逸女騎士

