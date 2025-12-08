　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市翁闖紅燈「10秒連3撞」喪命！老伴攔不住嚇傻　2騎士起訴

記者劉昌松／台北報導

89歲陳姓老翁3月12日要跟妻子去醫院看診時，違規闖越馬路，遭許姓男子騎車撞倒，之後又被潘姓、林姓騎士接連輾過，全程不到10秒鐘，妻子在旁邊目擊嚇傻，老翁最後送醫不治，台北地檢署根據路口監視器等證據，依過失致死、過失傷害等罪起訴許男、林男，潘男因與家屬達成和解，獲緩起訴並繳庫3萬元。

▲▼北市死亡車禍！89歲翁闖紅燈過馬路　連遭3機車撞輾送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓老翁闖紅燈被許姓男子撞倒(紅圈)，又接連遭後方2輛機車輾過喪命。（資料照／記者張君豪翻攝）

這起事故發生在3月12日清晨5時55分，天色未亮的時候，陳姓老翁和妻子原本在光復南路人行道上，等著過馬路走向國泰醫院，當時路口亮著紅燈，老翁不知何故堅持要過，才走上外側車道沒多久，就被在學校擔任約聘工的許姓男子騎車撞上，老翁當場倒地無法站起，後方潘姓男大生閃避不及，輾過老翁上半身，緊跟著的林姓男騎士則輾過老翁的腳部。

老翁被送醫急救後宣告不治，警方循線找到撞到人還落跑的許姓男子，以及留在現場的潘姓、林姓2名騎士，3人接受酒測都沒有酒駕情形，檢察官依過失致死、肇事逃逸等罪起訴許男，林男因為壓到腳部與死亡無直接因果關係，被依過失傷害起訴，而潘男雖輾過老翁上半身，與死因相關，但因賠償死者家屬獲得原諒，被依過失致死罪處分緩起訴8個月，需繳庫3萬元及2堂法治教育課程。

12/06 全台詐欺最新數據

車禍闖紅燈過馬路過失致死過失傷害肇事逃逸

