醉男撞2車逃逸！隔壁鎮撞騎士又跑了　1天後被逮酒測仍超標

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名47歲胡姓駕駛日前涉嫌酒駕，於26日晚間在員林市育英路先追撞龔姓男子的車輛，猛烈撞擊後不顧保險桿與車牌掉在現場加速逃逸，隨後又在溪湖鎮撞傷一名機車騎士後再度逃離，警方根據現場遺留的車牌迅速鎖定其身分，隔日通知到案，酒測值仍超標，全案依涉公共危險罪及傷害等罪嫌函送法辦。

員林警分局初步調查，這起連環車禍發生於26日晚間10時許。47歲的胡姓男子駕駛自小客車，行經員林市育英路時，先追撞同方向由龔姓男子駕駛的車輛，再波及路旁停放的另一部汽車。撞擊力道之大，導致胡男車輛的前保險桿及車牌當場掉落在大馬路。遭撞的龔姓男子因強大撞擊力，感到頭部與頸部不適，由救護車送往醫院治療。

▲胡男酒駕在員林追撞車牌掉落肇逃又在溪湖撞騎士再度肇逃。（圖／民眾提供）

胡男當下並未停車處理，反而加速逃離現場，他沿著員鹿路往溪湖方向行駛，不久後又在溪湖交流道附近，擦撞一名50歲李姓機車騎士，造成騎士輕傷送醫，而胡再度肇事逃逸。

警方接獲報案後，根據現場遺留的車牌等證據，迅速鎖定胡姓車主涉有重嫌。經過連夜追查，於隔日（27日）上午8時許通知胡男到案說明。胡男到案後接受酒測，其酒測值仍超過法定標準，證實涉嫌酒後駕車。警方偵詢後，依公共危險罪及過失傷害罪嫌將胡男函送彰化地檢署偵辦。

▲胡男酒駕在員林市衝撞前車肇逃。（圖／民眾提供）