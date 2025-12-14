台鐵車長新規明年全面上路　違規「記點滿4點」停勤重訓再考

▲台鐵針對列車長祭出記點新規，明年起擴及所有車班全面上路。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為強化安全文化和紀律，台鐵繼中區試辦車長記點制度後，擬定記點新規且將於明年1月1日起擴及全台車班實施，其中延遲接班導致列車誤點記點2點、漏乘或無故拒絕乘務、未通過或拒絕酒測、隱瞞事故未通報者皆記點3點，一旦滿4點暫時乘務重訓且要檢定，1年內滿7點調離職務。

台鐵近日內部公告，明年1月1日起將實施車班記點新規，包括值勤中行車事故或異常事件等可歸責乘務人員，將依警告或記過等懲處程度記點1點到3點不等。遭旅客投訴且查證可歸責者、值勤中服裝儀容不整等，記點1點。

另延遲接班導致延誤記點2點，漏乘記點3點，違反行車規章險肇生行車事故也記點3點；無故拒絕乘務、酒測未登錄或拒絕酒測、停車未確認位置就全開門、隱瞞事故等皆記點3點。

新規也規定，一旦記點滿4點暫停乘務至少2周，並將重新訓練且要通過技術檢定，不及格者要補考，補考仍未通過則調離職務。此外，若一年內記點滿7點，將停止乘務並調職。

新規定也祭出補票獎勵和行政獎勵抵銷記點，包括嘉獎可抵消1點、記大功將可全數抵銷記點的點數。

不過有台鐵員工私下表示，記點新規雖有獎勵抵銷制度，但每年車班人員獲敘獎的名額相當少，銷點制度看得到吃不到，不但打擊士氣，記點制度讓員工更容易緊張分心，一旦出錯，會不會一堆人被停職沒人可值勤。

台鐵公司說明，台鐵公司車班組記點作業須知，將於115年1月1日頒佈實施，主要為強化乘務人員安全文化與責任感而設。

台鐵公司指出，作業須知中亦設有記點清零與獎懲抵銷制度，兼顧管理與激勵，期透過明確規範，強化行車安全與乘務紀律，建立安全、專業、負責之鐵路營運文化。