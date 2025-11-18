快訊／彰檢追查毒蛋！文雅畜牧場負責人40萬元交保

▲彰化地檢2度約詢畜牧場負責人，經複訊後40萬元交保。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署為釐清問題雞蛋流向與責任，連續兩日發動偵查行動，不僅搜索台中蛋行、約談畜牧場員工，18日晚間更二度約談文雅畜牧場負責人。經過複訊，檢方諭知該負責人以40萬元交保，全案朝向違反《食品安全衛生管理法》與詐欺罪嫌方向偵辦。

▲25萬顆含芬普尼雞蛋封存銷毀。（圖／縣府提供）

彰化地檢署於17日展開首波大規模行動，指揮檢調人員兵分兩路，一方面帶回文雅畜牧場的3名員工進行訊問，同時同步搜索位於台中的「龍忠蛋行」，並帶回林姓負責人。經過偵訊後，林姓負責人因涉嫌違反《食品安全衛生管理法》與詐欺等罪，檢方諭令以20萬元交保候傳。

▲文雅畜牧場11月9日實際出貨57000顆雞蛋。（圖／衛生局提供）

文雅畜牧場在11月9日當天的實際出貨量竟高達5萬7000顆（285籃），但對比該場每日約僅4萬顆的新生蛋產量，出貨量遠超過合理產能，出現明顯的數量異常。這批異常的雞蛋中，有4萬顆（200籃）販售至台中市的龍忠蛋行，其餘1萬7000顆（85籃）則透過蛋車轉售至新北市，流向遍及雙北與台中地區。不合理的出貨量，強烈指向畜牧場可能涉有混充其他來源雞蛋的嫌疑。

▲毒雞蛋送驗。（圖／縣府提供）

由於案情疑點重重，檢方於18日再度發動偵查作為，第二度約談文雅畜牧場負責人到案說明。檢察官於晚間9點完成複訊後，認定負責人涉嫌違反食安法等罪，犯罪嫌疑重大，諭知以40萬元交保。至於詳細的案情內容與雞蛋檢驗結果，檢方仍三緘其口，不願對外說明具體事證，僅表示全案正持續擴大偵辦中。