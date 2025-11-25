知名連鎖咖啡商遭巴拿馬莊園主指控詐欺　沒買咖啡卻偽造來源

　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

知名連鎖咖啡商遭巴拿馬莊園主指控詐欺　歐客佬沒買咖啡卻偽造來源

獨／知名連鎖咖啡商遭巴拿馬莊園主指控詐欺　歐客佬沒買咖啡卻偽造來源

▲知名連鎖咖啡商「歐客佬咖啡農場」遭巴拿馬咖啡莊園主指控產品標示不實涉嫌詐欺，引起咖啡迷震撼。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

知名連鎖咖啡商「歐客佬咖啡農場」遭巴拿馬索妃亞莊園主指控咖啡產品標示造假，巴拿馬索菲亞莊園主 Willem Boot指出，「歐客佬咖啡農場」根本沒向他們購買索妃亞莊園藝伎咖啡，卻在咖啡豆包裝標示為「Panama Finca Sophia Geisha」，氣得莊園主 Willem Boot在臉書大罵歐客佬咖啡詐欺！

Willem Boot 先生在臉書指出，當看到歐客佬咖啡烘焙店以Finca Sophia的名義欺詐販售咖啡，但卻未向我們購買過的產品，真是令人心碎和離譜。儘管多次警告，詐騙交易手法似乎根深蒂固在他們的商業模式中。在高級咖啡中，真實性和可追溯性很重要，尤其是讓買家值得放心，咖啡應該是直接來自種植的人，而不是透過非法做法。Willem Boot還在臉書附上歐客佬咖啡的販售欺詐咖啡照片，請各界分享轉傳。

獨／知名連鎖咖啡商遭巴拿馬莊園主指控詐欺　歐客佬沒買咖啡卻偽造來源

▲巴拿馬咖啡莊園主Willem Boot 先生在臉書PO出圖文，指控「歐客佬咖啡農場」的「Panama Finca Sophia Geisha」為假貨。（圖／翻攝臉書）

對此，歐客佬咖啡緊急在臉書認錯，但辯稱是「內部行政作業疏忽」，將原為同一個莊園主 Willem Boot 先生的 Finca La Cabra 的藝伎咖啡，誤植成「索妃亞莊園藝伎咖啡」。也對這項錯誤未能在製作前即時發現，最終流入市面，對消費者造成困擾深感抱歉。雖然標示錯誤，但產品本身皆為正統巴拿馬藝伎，來源為 Finca La Cabra。錯誤出在「莊園名稱標示」，並非產品來源或真偽。

歐客佬咖啡指出，為了讓受影響的顧客安心：凡在 11 月購買到該誤植標示藝伎產品的顧客，憑發票無條件退換貨（可選退款或更換為正確標示之同等產品）。也將主動聯繫有留資料的購買者；若未接到通知，可聯繫他們，會第一時間協助處理。

女密友「想維持床伴關係」　預藏美工刀刺人

咖啡歐客佬巴拿馬藝伎咖啡

