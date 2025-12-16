20萬閃婚陸妻他卻形單影隻26年　人夫等到心碎斬斷「幽靈婚姻」

▲台籍男子花20萬元閃婚，陸配卻不願意來台失聯26年，只好訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

結婚本是兩人共築家庭的起點，但對一名台灣男子來說，卻是一場等到白髮的漫長等待。彰化一名男子花了20萬元與一名陸籍女子僅出遊3天閃婚後，妻子不僅未踏進台灣與他相聚更因此斷聯、徒留他「形單影隻」苦等26年後心碎，向法院訴請離婚。法官認定妻子惡意遺棄事實明確，判准兩人離婚，為這段名存實亡的婚姻關係畫下句點。

依據判決書指出，該名人夫在法庭上陳述，兩人是經由朋友介紹認識，僅交往約一、兩個月，期間僅三次單日出遊，便決定結婚。當年花了二十多萬元前往大陸辦理結婚，並於1999年間完成結婚登記。

然而，當他回台準備為妻子申請來台手續時，起初僅能以電話聯繫，兩個多月後對方便徹底失聯。他回頭尋找當初的介紹朋友，對方卻推卸責任，自此不了了之。這段婚姻自結婚登記日起算，至今已26年，妻子從未來台共同生活。

法院審理，被告經合法通知，始終未出席言詞辯論，也未提出任何書面聲明。法院根據戶政機關的結婚登記資料，確認雙方婚姻關係仍存續。同時，依據內政部入出國及移民署的查復結果，確認被告「未曾入境台灣」的紀錄。法官認為，原告的主張並非毫無根據。

法官在判決理由中指出，民法規定，夫妻之一方若以「惡意遺棄他方在繼續狀態中」，他方得請求判決離婚。本案被告自88年結婚至今，長達三十多年從未赴台與原告共同生活，且無不能同居的正當理由。這種行為不僅客觀上違背了夫妻同居的義務，主觀上也顯示出拒絕同居的意圖，構成惡意遺棄，且狀態持續中。因此，原告依民法第1052條第1項第5款規定訴請離婚，於法有據，准許原告與被告離婚。