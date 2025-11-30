　
地方 地方焦點

南青公參成果展登場行動×市集×舞台　黃偉哲肯定青年展現A+行動力

▲青年公共參與成果展舞台熱鬧，阿跨面、芮鯊等藝人點燃南紡熱情。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025年青年公共參與成果展」於29日在南紡購物中心A2館1樓熱鬧開展，現場匯聚來自大專院校、多元青年團隊及社區市集，展現台南青年透過行動改造城市的熱情與能量。

舞台區由台語饒舌歌手阿跨面、嘻哈歌手芮鯊、台南應用科技大學歌手CK Wang輪番登場，激起全場觀眾熱烈尖叫，而未央特技劇場帶來震撼表演，掀高潮連連。青年行動團隊「台南醬 はーい！」號召12組學生社團展現舞蹈與藝術魅力，激燃現場氣氛。

國立成功大學跨科系「孔乙己哇與沒有麗莎」團隊分享透過審議計畫關心台南鐵路地下化後綠色運具未來的成果，引來現場民眾熱烈互動與討論。活動同時設定青年市集與政策展覽，讓參與者不僅欣賞表演，也能聆聽與體驗青年提出的具體行動提案。

市長黃偉哲表示，青年是推動城市創新的關鍵動能與重要夥伴，台南持續打造開放、多元、跨域的公共參與平台，鼓勵青年從點子構思到實踐行動參與城市治理，讓青年意見成為改變城市的重要力量。市府未來將持續支援青年參與公共事務，推動城市朝創新、活力、永續的方向發展。

研考會主委王效文也強調，市府將持續強化青年公共參與平台，號召更多青年投身城市治理，期待與青年一同努力，讓台南持續展現創新與活力。

此次成果展披露的五組行動計畫涵蓋從農村再生、老街文化保護到失智照護App開發、提款防詐科技、風災後社區韌性行動，及原住民族生命故事Podcast記錄，顯示青年們以創新思維與實作力量，積極參與城市公共議題，展現未來城市新希望與發展方向。

