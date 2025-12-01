　
地方 地方焦點

2025日月流光森度共振音樂祭　百位療癒師齊聚打造自然秘境

▲2025日月流光森度共振音樂祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025日月流光森度共振音樂祭，百位療癒師齊聚打造自然系秘境。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

台中海線年度最受矚目身心靈盛會「2025日月流光·森靈浴市集＆森度共振音樂祭」於11月29、30日在沙鹿人間食解登場，結合市集、音樂、藝術與公益，邀集逾百位身心靈聊遇師與自然系手作品牌參與。現場以古琴、頌缽、雨笙等共振音場打造療癒氛圍，並規畫親子森林精靈闖關活動，打造被大自然擁抱的身心平衡秘境。

活動以「深入自己·歡喜相遇」為主軸，結合市集、音樂、藝術與文化體驗，打造讓民眾得以被大自然擁抱、回到內在平衡的療癒場域。主辦單位以「森靈浴」為核心概念，邀集超過百位身心靈聊遇師、手作品牌與自然系藝術家齊聚一堂，現場展售精油、香氣藝術、草木儀式、占卜、手作等多元療癒內容。

▲2025日月流光森度共振音樂祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

亞太身心靈藝術協會理事長陳喬卉表示，活動同步推出「森度共振音樂祭」，以古琴、空靈鼓、口簧琴、頌缽、雨笙等自然系音頻演奏，讓參與者在沉浸式音場中釋放壓力、調理身心。此外，也規畫親子共遊的「森林精靈」變裝與闖關活動，增添互動趣味。

陳喬卉說，本次以「日月流光」為意象，象徵人在天地之間的流動、覺醒與光的展現。她期盼透過自然、市集、音樂與公益的串聯，讓每位參與者都能在活動中找到屬於自己的光芒，並學習調整壓力與情緒的方法，重新認識「聊遇」的價值。

▲2025日月流光森度共振音樂祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

