社會 社會焦點 保障人權

雷達站服役無聊竟沉迷線上賭博　海軍上兵遭憲兵隊查獲下場曝

▲隸屬海軍海洋監偵指揮部某中隊的楊姓上兵遭指控自去年5月至今年2月服役期間，透過手機上網登入賭博網站，經直屬長官察覺後送憲兵隊偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲隸屬海軍海洋監偵指揮部某中隊的楊姓上兵遭指控自去年5月至今年2月服役期間，透過手機上網登入賭博網站，經直屬長官察覺後送憲兵隊偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在海軍海洋監偵指揮部某中隊服役的楊姓上兵，今年2月間在服役的雷達站部隊被直屬長官發現值勤時，其手機正登入某賭博網站進行線上博弈，隨即報請憲兵隊處理，經台灣高檢署發函桃園地檢署偵辦，檢方偵結依在營區賭博財物罪向法院聲請簡易判決處刑；桃園地院審結依在營區賭博財物罪、以網際網路賭博財物罪判處2月有期徒刑，還可上訴。楊姓上兵已於今年3月遭勒令退伍。

桃檢調查，楊姓上兵自2020年1月20日起，在海軍海洋監偵指揮部某中隊雷達站服役，擔任上兵級職，今年2月間在值勤時被長官察覺，以手機上網登入某「娛樂城」等賭博網站，經查出，楊姓上兵自去年5月起至今年2月間，在上營區內，使用持用之手機上網登入賭博網站，綁定其某商銀帳戶，以比值1:1進行儲值，以「賽特」及「百家樂」等賭博行為，押中者可按賠率計算賭金，未押中者則賭金歸網站經營者所有，以此具射倖性之方式與該網站經營者對賭、計算輸贏。經長官察覺後移送憲兵指揮部移送桃檢偵辦。

桃園地院審理時，法官審酌被告楊男行為時為現役軍人，理應以保家衛國為重，竟在營區下注賭博財物，嚴重違反軍紀，依刑事訴訟法依在營區賭博財物罪、以網際網路賭博財物罪判處2月有期徒刑，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案仍可上訴。

