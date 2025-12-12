復健診所對女童3度露鳥！噁男辯：是給護理師看　慘被法官打臉

▲桃園市黃姓男子今年2月在龜山區某處復健診所進行物理治療時，見未滿7歲女童旁邊無大人陪伴，竟對其連續3次露鳥強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今年2月在龜山區某處復健診所進行物理治療時，見未滿7歲女童旁邊無大人陪伴，竟在診所書櫃旁語廁所內對女童連續露鳥3次，女童告訴陪同家長後報警提告；桃園地院法官審理後依強制猥褻罪，處他有期徒刑3年8月，全案還可上訴。

檢警調查，黃姓男子於今年年2月6日下午4時許，在龜山區某復健診所接受物理治療，當時見未滿7歲女童身旁無大人陪伴，竟接續在診所廁所前及書櫃前，以違反女童之意願，對其裸露下體3次強制猥褻得逞。女童家長事後發現女童神情怪異，追問下得知上情憤而報警提告；桃園地檢署偵結依妨害性自主案件提起公訴。

桃園地院審理時，被告黃男坦承有於犯罪時地，在診所書櫃前裸露下體2次，但否認對女童強制猥褻，辯稱「是為了露給辦公室裡的護理師看，不是為了露給女童看」。女童則證稱「去廁所時，有人對著我摸他的小雞雞，還叫我摸」。法官根據現場監視器錄影畫面，認定黃確實與女童在診所廁所前接觸。

法官審酌，被告為智慮成熟之成年人，明知女童案發時未滿7歲，心智發育尚未臻健全，被告竟為一己私慾違反女童意願對其為猥褻行為，影響其身心、人格健全發展及日後對於兩性關係之認知；參酌被告犯後否認強制猥褻犯行，僅坦承其有裸露下體之犯後態度，且被告無法取得女童及告訴人諒解達成調解、和解。法官審結，依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年8月，本案仍可上訴。

