安心亞「在女生眼中」算漂亮嗎？　網大讚她2特質：非常喜歡

▲安心亞日前出席《整形過後》首映會。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／曾筠淇報導

女星安心亞會唱、會跳、會主持，還會演戲。近日就有一名男網友好奇發問，想知道女生眼中的安心亞究竟算不算漂亮，因為他和身邊不少女性朋友討論後，發現答案並不一致，讓他忍不住上網詢問。貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「女生覺得安心亞漂亮嗎？」為題發文表示，他一直覺得安心亞是很多男生心中的女神，但實際和女性朋友聊起來，卻發現大家看法差異很大，因此想直接詢問女生們的真實想法。

原PO也附上安心亞近期作品的照片，誇讚她把頭髮放下來時，看起來端莊溫柔，綁成辮子又多了俏皮可愛的感覺，或是演出時代劇時，她則能呈現出時代感，相當多變，不知道女生們覺得安心亞漂亮嗎？

▲安心亞造型百變。（圖／百鴻揚娛樂提供）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒有特別關注她，也沒看劇，但也覺得她很漂亮，多年前的電影《阿嬤的夢中情人》好看」、「我覺得她很漂亮，但漂亮不只一種，她演的每一齣戲我都覺得很漂亮，她把自己過得很精彩，每一部戲也都很好看」、「漂亮啊，這不叫漂亮什麼叫漂亮」。

也有網友指出，「我覺得她算蠻努力轉型的，那份努力讓她更漂亮」、「漂亮，而且最佩服的是她的自律，感覺不管做什麼都做得很好，很有自信，小時候對她印象只有跨年的〈呼呼〉，長大後看她會唱又會跳，每年跨年都很敬業，非常喜歡她」。