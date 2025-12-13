求轉職前端工程師！她27歲曝「換過7工作」　人資愣：很難錄取

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會在轉職路上迷茫，一名27歲的女網友表示，過去換過至少7份工作，目前擔任研發助理工程師，月薪33K卻整天打雜，想轉前端工程師卻卡關，好奇發問「現在人資還會介意沒做滿一年嗎？」文章引發討論，有工程師做了4年跳槽，人資坦言有加分，「但代價就是薪資比頻繁跳槽的人少。」

該名女網友在Dcard上吐露對職涯焦慮，畢業後換了7份工作，前幾年對未來方向一片茫然，只能「騎驢找馬」，導致工作都不長久，「半年以下的都不敢寫進履歷」，包含超商副店長、行銷美編、剪輯助理等，全都是不相關的職位。直到近年才體認到，「快30歲了，該學一技之長」，才決定轉向技術類職務。

原PO說，目前擔任研發助理工程師，月薪33K、年終一個月，正因為他程式技術還很菜，主管不敢給他碰大案子，導致工作內容幾乎是打雜，最近萌生再轉職的念頭，「雖然輕鬆，但真的無聊到爆！」

由於這份工作只做了4個月，原PO坦言想往前端工程師的領域發展，想求問過來人看法，「現在的人資還會很在意工作沒有滿一年的嗎？」

貼文引發討論，不少人認為她穩定性顯得不高，「我之前每份工作都做至少一年半，去面試一樣被嫌棄沒定性」、「你流動性太高，願意錄取你的大概本身人員流動性也高（惡性循環）」、「除非公司薪水開比較低，不然在一樣的條件下，通常會要履歷更好看的人」、「也是擔任工程師，前一個工作待四年，人資有說會看這個有加分，但代價就是薪資比頻繁跳槽的人少。」

留言中則出現一名自稱人資的網友回覆，「在台灣的環境來說，老闆或主管就是會看穩定性，除非你的能力學歷或人格特質非常突出，不然以你這個換工作的速度，真的很難很難被錄取。」