妙齡女報案竟遭偷拍「還合成裸女圖」　高雄變態警記一大過調職

▲高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名男警疑利用隨身密錄器和手機，在派出所內偷拍前來報案、製作筆錄的女性，甚至將影像拿去用AI「換臉」合成裸女性影像，多名女子受害卻渾然不知，直到收到檢方傳票才驚覺自己早已成為偷拍對象，消息曝光後引爆譁然。對此，警方低調回應，案件已由高雄地檢署偵辦，內部也同步啟動調查，員警已被記一大過調職。

據了解，該警員處理一宗家暴案時，被當事人發現「動作怪怪」的，於是向警方反映，警方清查警員手機，發現許多偷拍民眾臉部和裸女合成的照片，被害人約有5、6人，而員警是將合成好的影像儲存在自己的手機內，並未對外散播，據指出，這名員警十分低調內向，個性比較獨來獨往。

其中一名被害女子近日在社群平台Threads發文控訴，表示自己日前突然收到高雄地檢署寄來的個資保護案件傳票，這才知道2年前到警局報案時，竟遭當時承辦筆錄的員警偷拍，影像還被拿去合成「AI裸女」。她出庭後更震驚發現，現場不只她一人受害，還有多名女性同樣收到傳票，直呼整起事件「瞎到不行」。

貼文曝光後，引來大量網友痛批「太誇張」，直指在警察局內偷拍女性已經離譜，竟還進一步製作AI裸照，根本是「人民保母帶頭違法」。更有網友質疑，這些遭換臉的裸體性影像，是否早已流入地下色情平台，受害規模恐怕遠比想像中龐大。

留言區也出現另一名疑似被害女子現身說法，她透露自己只是到派出所借用洗手間，竟也遭偷拍，連筆錄時留下的正面影像都被不當利用。她表明將提起附帶民事求償，並希望能號召其他被害人聯合聘請律師，一起討回公道。

對於外界關切，分局表示，是在調查民眾陳情案，發現員警疑有不當蒐集民眾照片資料之嫌，違反個資使用情形。本分局立即主動報請高雄地檢署指揮，並查扣該員手機。有關該員行政責任立即核予大過1次，並調整服務地區，同時從重追究相關人員考核監督不周責任，針對員警違法違紀案件均主動立案調查，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，若員警確實涉有不法，定予嚴查究辦，絕不護短寬貸。