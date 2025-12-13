　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妙齡女報案竟遭偷拍「還合成裸女圖」　高雄變態警記一大過調職

▲▼高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名男警疑利用隨身密錄器和手機，在派出所內偷拍前來報案、製作筆錄的女性，甚至將影像拿去用AI「換臉」合成裸女性影像，多名女子受害卻渾然不知，直到收到檢方傳票才驚覺自己早已成為偷拍對象，消息曝光後引爆譁然。對此，警方低調回應，案件已由高雄地檢署偵辦，內部也同步啟動調查，員警已被記一大過調職。

據了解，該警員處理一宗家暴案時，被當事人發現「動作怪怪」的，於是向警方反映，警方清查警員手機，發現許多偷拍民眾臉部和裸女合成的照片，被害人約有5、6人，而員警是將合成好的影像儲存在自己的手機內，並未對外散播，據指出，這名員警十分低調內向，個性比較獨來獨往。

其中一名被害女子近日在社群平台Threads發文控訴，表示自己日前突然收到高雄地檢署寄來的個資保護案件傳票，這才知道2年前到警局報案時，竟遭當時承辦筆錄的員警偷拍，影像還被拿去合成「AI裸女」。她出庭後更震驚發現，現場不只她一人受害，還有多名女性同樣收到傳票，直呼整起事件「瞎到不行」。

貼文曝光後，引來大量網友痛批「太誇張」，直指在警察局內偷拍女性已經離譜，竟還進一步製作AI裸照，根本是「人民保母帶頭違法」。更有網友質疑，這些遭換臉的裸體性影像，是否早已流入地下色情平台，受害規模恐怕遠比想像中龐大。

留言區也出現另一名疑似被害女子現身說法，她透露自己只是到派出所借用洗手間，竟也遭偷拍，連筆錄時留下的正面影像都被不當利用。她表明將提起附帶民事求償，並希望能號召其他被害人聯合聘請律師，一起討回公道。

對於外界關切，分局表示，是在調查民眾陳情案，發現員警疑有不當蒐集民眾照片資料之嫌，違反個資使用情形。本分局立即主動報請高雄地檢署指揮，並查扣該員手機。有關該員行政責任立即核予大過1次，並調整服務地區，同時從重追究相關人員考核監督不周責任，針對員警違法違紀案件均主動立案調查，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，若員警確實涉有不法，定予嚴查究辦，絕不護短寬貸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬博橫斷2山友受傷！黑鷹直升機飛太平谷救援　吊掛下山送醫

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

快訊／高雄漁港驚見男性浮屍　無證件身份待查

妙齡女報案竟遭偷拍「還合成裸女圖」　高雄變態警記一大過調職

台南醉女「2度碰瓷」！跑去找車撞還惱羞推人　如願以償畫面曝

雨天沒開頭燈挨罰　女駕駛辯「只有水滴」仍敗訴

撐爆收容人汗衫「混血小網紅」險踹死人　有刀沒用逃殺人未遂

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

馬博橫斷2山友受傷！黑鷹直升機飛太平谷救援　吊掛下山送醫

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

快訊／高雄漁港驚見男性浮屍　無證件身份待查

妙齡女報案竟遭偷拍「還合成裸女圖」　高雄變態警記一大過調職

台南醉女「2度碰瓷」！跑去找車撞還惱羞推人　如願以償畫面曝

雨天沒開頭燈挨罰　女駕駛辯「只有水滴」仍敗訴

撐爆收容人汗衫「混血小網紅」險踹死人　有刀沒用逃殺人未遂

少時Tiffany螢幕初吻就是男友卞耀漢！　羞認「親到嘴巴腫起來」

馬博橫斷2山友受傷！黑鷹直升機飛太平谷救援　吊掛下山送醫

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

社會熱門新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

憲兵勒死女友2度性侵屍體　無期徒刑定讞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

全台最兇虎爺失竊！廖大乙示警嚴重後果

北市加盟主疑虐柯基！牙醫配偶發聲明

女遭警偷拍AI合成性影像　不止1人受害

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

北市東區「焦糖楓」深夜驚傳冒煙！

逢甲女大生嗆老闆「沒打狂犬疫苗」　律師曝下場

台商花8萬相親　遭仲介毒打逼娶4女

更多熱門

相關新聞

麥當勞偷拍少女如廁！新竹變態保全3度犯案被逮

麥當勞偷拍少女如廁！新竹變態保全3度犯案被逮

新竹王姓保全曾兩度因偷窺、偷拍女子如廁被判刑，今年7月又跑到麥當勞女廁偷拍，受害少女當場發現，告知家人後王男已落跑，警方獲報，調閱監視器畫面循線逮人。新竹地院審理後，法官依王男犯無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬元，並沒收扣案手機。可上訴。

女遭警偷拍AI合成性影像　不止1人受害

女遭警偷拍AI合成性影像　不止1人受害

即／高雄警抓車手殉職　騎車撞違停貨車身亡

即／高雄警抓車手殉職　騎車撞違停貨車身亡

快訊／青山宮暗訪第2夜　他拍裙底被抓

快訊／青山宮暗訪第2夜　他拍裙底被抓

直擊／游智彬拿「生死狀」衝綠營鬧場差點被車撞　王世堅一旁無言

直擊／游智彬拿「生死狀」衝綠營鬧場差點被車撞　王世堅一旁無言

關鍵字：

員警偷拍報案民眾合成裸女圖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面