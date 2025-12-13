　
社會 社會焦點 保障人權

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

▲桃園市中壢區衛姓代課老師去年2月至3月間，在學校廁所偷拍女老師或學生如廁畫面，經女老師察覺後扭送警局偵辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新竹變態王姓保全3度偷拍女子如廁。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹王姓保全曾兩度因偷窺、偷拍女子如廁被判刑，今年7月又跑到麥當勞女廁偷拍，受害少女當場發現，告知家人後王男已落跑，警方獲報，調閱監視器畫面循線逮人。新竹地院審理後，法官依王男犯無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬元，並沒收扣案手機。可上訴。

判決指出，少女於今年7月24日深夜23時在麥當勞上廁所，上到一半發覺遭人從下方門縫偷拍，受驚大喊「誰啊」，並拍打廁所門好幾下，等到對方走掉才敢走出來向家人哭訴。母親隨即跑到廁所查看，但偷拍狼已不見蹤影，急忙通知店員並報警處理。

警方調閱路口和店內監視器，查出王姓男子犯案，王男也坦承犯行，但辯稱「我不知道對方幾歲，我在男廁出來，沒有見到對方本人，我是隨機的。我當時就把錄影的畫面刪除了」。警方雖發現王男曾有數次病態偷窺或拍攝女子如廁的前科，但並未在王男手機內查到本案照片，因此王男雖拍攝少女身體私密部位或底褲，但難確認該影像為性影像，或有意針對未成年少女偷拍，僅能依妨害秘密起訴。

法官認為，王男曾因2度妨害秘密遭判刑，仍不知悔改，視他人隱私於無物，造成少女身心造成負面影響。審酌王目前擔任保全、經濟普通等情狀，依犯無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬元，並沒收扣案手機。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

12/11 全台詐欺最新數據

高雄一名男警疑利用隨身密錄器和手機，在派出所內偷拍前來報案、製作筆錄的女性，甚至將影像拿去用AI「換臉」合成裸女性影像，多名女子受害卻渾然不知，直到收到檢方傳票才驚覺自己早已成為偷拍對象，消息曝光後引爆譁然。對此，警方低調回應，案件已由高雄地檢署偵辦，內部也同步啟動調查，員警已被記一大過調職。

