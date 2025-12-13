女遭警偷拍「AI合成裸照」　收傳票才知：不只我受害

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名女網友控訴，她2年前因報案前往派出所製作筆錄，竟遭警員偷拍並利用AI合成裸露性影像，她直到收到檢方傳票才知道此事，感到相當傻眼。消息公開後掀起1.9萬名網友關注，還有一名疑似受害者女性表示，她是在派出所借用廁所時被偷拍，12日也有到庭應訊。不過，目前相關單位尚未對此做出回應。

▲原PO收到檢方傳票才知遭警員偷拍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

原PO在Threads上發文，表示日前突然收到檢方傳票，要去處理個人資料保護案件，這才知道原來是她2年前報案製作筆錄時，遭警員偷拍並AI合成裸露性影像，而且受害者不止她一人，真的感到很傻眼。

而在留言區中，疑似有其他受害者出面回應，並表明自己12日也有到庭應訊，她是在派出所借用廁所遭到偷拍，若有需要，她願意與原PO一同聘請律師提告求償。

文章公開之後，吸引超過1.9萬名網友關注，大家紛紛留言表示誇張，「一般都是AI去合成警察，第一次看到警察去合成被害人的」、「之前創意私房的加害者也是一堆警察、老師、醫生、律師」、「壞人不分職業、性別，不要因為正向的刻板印象，減少自身的安全防範意識」。

不過，對於該篇文章的控訴，目前尚未取得相關單位回應。